Francesca Chillemi stufa del gossip sul presunto flirt con Rodrigo Guirao Díaz: la risposta elegante dell’attrice L’attrice di Viola come il mare interviene sui social per smentire il presunto flirt con Rodrigo Guirao Díaz e invita a distinguere tra fiction e vita privata.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Francesca Chillemi torna a parlare per mettere fine a un nuovo pettegolezzo sulla sua vita sentimentale. L’attrice siciliana, protagonista della fiction Viola come il mare, è stata recentemente accostata al collega Rodrigo Guirao Díaz, arrivato nel cast della terza stagione. Alcune foto pubblicate da un settimanale hanno infatti riacceso il gossip su un presunto flirt tra i due. Voci che però non trovano alcun fondamento nella realtà. Stanca di vedere il suo privato mescolato al lavoro, Chillemi ha deciso di intervenire direttamente sui social, chiarendo la situazione con parole misurate ma molto chiare.

Il gossip sul presunto flirt con Rodrigo Guirao Díaz

Tutto è nato da alcuni scatti che ritraggono Francesca Chillemi insieme all’attore argentino Rodrigo Guirao Díaz, nuovo volto della terza stagione di Viola come il mare. Le immagini, diffuse dal settimanale Chi, hanno rapidamente alimentato indiscrezioni su una possibile relazione tra i due colleghi. In realtà si tratta semplicemente di momenti condivisi sul set della fiction. Nessun gesto particolare, nessuna complicità che lasci intendere qualcosa di più di un normale rapporto professionale. Eppure è bastato poco perché il gossip prendesse il sopravvento.

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Per chi segue la cronaca rosa, la dinamica non è nuova. Anche nelle stagioni precedenti della serie, quando accanto a Chillemi recitava Can Yaman, erano circolate a lungo voci su un presunto flirt tra i due attori. Rumors mai confermati e sempre rimasti nel campo delle supposizioni. Ancora una volta, dunque, la linea tra fiction e realtà sembra essersi confusa agli occhi del pubblico.

La risposta di Francesca Chillemi

A differenza del passato, questa volta Francesca Chillemi ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la situazione. Lo ha fatto attraverso una Instagram story: "A volte leggo titoli di giornali che mescolano ciò che è il mio privato con il mio lavoro. Nella vita reale io sono Francesca ho la mia famiglia, e i miei veri affetti, il mio cuore batte per loro. Mentre in tv interpreto vari personaggi tra cui Viola. Le emozioni e le storie che vedete appartengono ai personaggi e alle loro trame. Proprio per questo sarebbe bello raccontarle per quello che sono. Grazie a chi mi segue con affetto e continua a distinguere sempre tra realtà e racconto". A gennaio 2026 Chillemi è diventata mamma per la seconda volta: dalla relazione con Eugenio Grimaldi è nata la piccola Amelia Smeralda, arrivata ad allargare la famiglia dell’attrice, già mamma di Rania.

Proprio per questo l’idea di un nuovo flirt nato sul set appare ancora più distante dalla realtà. Con il suo intervento social, Francesca Chillemi ha voluto riportare l’attenzione sul confine tra spettacolo e vita privata, invitando il pubblico a guardare alle storie raccontate in Viola come il mare per ciò che sono: fiction.

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