Francesca Chillemi molla Che Dio ci aiuti e sbanca su Netflix con uno dei film italiani più visti di sempre
L'ex Miss Italia siciliana, agli albori della carriera, ha affiancato Checco Zalone in una commedia brillante e campione d'incassi
Da ragazza superficiale e viziata a donna matura e sensibile: il cammino di Azzurra Leonardi nella serie Che Dio ci aiuti è ben chiaro ai fan, che hanno visto crescere il personaggio episodio dopo episodio, fino addirittura a prendere i voti. Ma se gli appassionati della fiction di Rai 1 hanno imparato ad apprezzarla in quel ruolo ironico e allo stesso tempo profondo e introspettivo, ce n’è un altro per cui Francesca Chillemi potrebbe sorprendere tutti, in un film italiano campione d’incassi e che potete trovare in streaming nel catalogo di Netflix.
Cado dalle Nubi con Francesca Chillemi in streaming su Netflix
Diretta da Gennaro Nunziante, Cado dalle nubi è la primissima pellicola con protagonista il comico Checco Zalone, qui nei panni di un muratore che nei weekend si esibisce come cantante in una gelateria di Polignano a mare, sognando di sfondare nel mondo della musica. È fidanzato con Angela (Ivana Lotito), che però un giorno lo lascia perchè lo considera un fallito che non può costruirsi una famiglia per la mancanza di un lavoro stabile. Disperato, su consiglio di suo zio si trasferisce a Milano a casa del cugino Alfredo (Dino Abbrescia). Mentre si trova in un negozio di strumenti musicali, Checco conosce Marika (Giulia Michelini), una ragazza che fa volontariato presso l’abbazia di Morimondo. Colto dal proverbiale colpo di fulmine, si offre come insegnante di chitarra per i ragazzi del centro sociale, in modo da poterla corteggiare.
Un ruolo secondario ma fondamentale per Francesca Chillemi
Dopo la vittoria a Miss Italia nel 2003, Francesca Chillemi ha immediatamente intrapreso la carriera della televisione e del cinema. Uno dei primissimi ruoli è proprio quello di Luisa in Cado dalle nubi. Secondario, è vero, ma formativo per la carriera dell’attrice siciliana, in quanto trampolino di lancio per approdare nel mondo delle fiction. Se oggi la vediamo affermata nei panni di un personaggio dai modi eccentrici ma profondamente umani, all’epoca di Cado dalle nubi era senza dubbio diverso, in quanto commedia brillante ma senza pretese.
Riscoprire Francesca Chillemi in questo film vuol dire fare praticamente un salto indietro nel tempo, a quando la sua carriera era ancora agli albori e doveva decollare.
Dove vedere Cado dalle nubi in streaming
Se volete scoprire il ruolo che ha lanciato Francesca Chillemi, trovate Cado dalle nubi con Checco Zalone in streaming sul catalogo di Netflix.
