Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Francesca Chillemi molla Che Dio ci aiuti e sbanca su Netflix con uno dei film italiani più visti di sempre

L'ex Miss Italia siciliana, agli albori della carriera, ha affiancato Checco Zalone in una commedia brillante e campione d'incassi

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Da ragazza superficiale e viziata a donna matura e sensibile: il cammino di Azzurra Leonardi nella serie Che Dio ci aiuti è ben chiaro ai fan, che hanno visto crescere il personaggio episodio dopo episodio, fino addirittura a prendere i voti. Ma se gli appassionati della fiction di Rai 1 hanno imparato ad apprezzarla in quel ruolo ironico e allo stesso tempo profondo e introspettivo, ce n’è un altro per cui Francesca Chillemi potrebbe sorprendere tutti, in un film italiano campione d’incassi e che potete trovare in streaming nel catalogo di Netflix.

Cado dalle Nubi con Francesca Chillemi in streaming su Netflix

Diretta da Gennaro Nunziante, Cado dalle nubi è la primissima pellicola con protagonista il comico Checco Zalone, qui nei panni di un muratore che nei weekend si esibisce come cantante in una gelateria di Polignano a mare, sognando di sfondare nel mondo della musica. È fidanzato con Angela (Ivana Lotito), che però un giorno lo lascia perchè lo considera un fallito che non può costruirsi una famiglia per la mancanza di un lavoro stabile. Disperato, su consiglio di suo zio si trasferisce a Milano a casa del cugino Alfredo (Dino Abbrescia). Mentre si trova in un negozio di strumenti musicali, Checco conosce Marika (Giulia Michelini), una ragazza che fa volontariato presso l’abbazia di Morimondo. Colto dal proverbiale colpo di fulmine, si offre come insegnante di chitarra per i ragazzi del centro sociale, in modo da poterla corteggiare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Un ruolo secondario ma fondamentale per Francesca Chillemi

Dopo la vittoria a Miss Italia nel 2003, Francesca Chillemi ha immediatamente intrapreso la carriera della televisione e del cinema. Uno dei primissimi ruoli è proprio quello di Luisa in Cado dalle nubi. Secondario, è vero, ma formativo per la carriera dell’attrice siciliana, in quanto trampolino di lancio per approdare nel mondo delle fiction. Se oggi la vediamo affermata nei panni di un personaggio dai modi eccentrici ma profondamente umani, all’epoca di Cado dalle nubi era senza dubbio diverso, in quanto commedia brillante ma senza pretese.

Riscoprire Francesca Chillemi in questo film vuol dire fare praticamente un salto indietro nel tempo, a quando la sua carriera era ancora agli albori e doveva decollare.

Dove vedere Cado dalle nubi in streaming

Se volete scoprire il ruolo che ha lanciato Francesca Chillemi, trovate Cado dalle nubi con Checco Zalone in streaming sul catalogo di Netflix.

Potrebbe interessarti anche

Tolo Tolo in streaming su Netflix

Netflix propone Checco Zalone in un ruolo completamente diverso da quello cui eravamo abituati

Il film campione d’incassi che ha diviso pubblico e critica arriva in streaming su N...
Viola Come Il Mare, la serie con Francesca Chillemi e Can Yaman è in streaming su Netflix

Francesca Chillemi esplosiva su Netflix con Can Yaman ma fuori dal set è bufera: perché

Francesca Chillemi e Can Yaman tornano insieme sullo schermo: la serie che ha affasc...
Francesca Chillemi

Francesca Chillemi di nuovo mamma? L’indiscrezione sul parto 'segreto' e il nome

Stando ad alcuni rumor l’attrice avrebbe già partorito, diventando madre per la seco...
Giovanni Scifoni in streaming su RaiPlay con La mia jungla

Novità su RaiPlay: Giovanni Scifoni lascia Francesca Chillemi (e Che Dio ci aiuti) per raccontare il lockdown

In streaming la webserie a conduzione familiare che ci porta nelle storie e nelle si...
Francesca Chillemi - Che Dio ci aiuti

Francesca Chillemi ferma Che Dio ci aiuti 9, stop lunghissimo per la soap. Perché

La nona stagione dell’amata fiction di Rai 1 e Viola come il mare 3 dovranno aspetta...
Ascolti 1 maggio 2025

Ascolti tv ieri (1° maggio): Francesca Chillemi meglio di Zalone, bene il ‘Concertone’, Nove cala senza Belen

Che Dio Ci Aiuti 8 cala ma vince ancora in prima serata contro Canale 5, il ritorno ...
Laura Micheletti e Azzurra Leonardi di Che Dio ci aiuti: due personaggi molto diversi ma accomunati dalla stessa scaltrezza

Francesca Chillemi su Netflix, da Che Dio ci aiuti a una commedia che celebra il trash: Azzurra Leonardi come Laura

Laura Micheletti e Azzurra Leonardi di Che Dio ci aiuti: due personaggi molto divers...
Roberto Benigni ha scolpito il proprio nome nella storia con questo film in streaming su Netflix: perché è da vedere assolutamente

Roberto Benigni è entrato nella storia del cinema con questo film su Netflix: perché è da vedere assolutamente

Il comico toscano affianca Massimo Troisi in una commedia immortale e che travalica ...
Edoardo Leo protagonista del film Per Te

Edoardo Leo, investimenti in rosso tra cinema e ristoranti: ora la speranza arriva da Mattarella e un bimbo

Tra i conti in perdita di Alea Film e del ristorante a Milano, l’attore si affida a ...

HeyLight

Il turismo che cambia

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

Francesca Chillemi

Francesca Chillemi
Rita Rusic

Rita Rusic
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon
Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963