Francesca Chillemi divina in Che Dio Ci Aiuti, ma in questi film incanta: i ruoli che l'hanno consacrata Dopo numerose fiction e serie tv di successo, c'è chi ha dimenticato i suoi ruoli più belli al cinema: vi sveliamo i film di successo con Francesca Chillemi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E’ vero, è da un po’ che non si vede in tv ma è impossibile dimenticare il suo bellissimo volto. Francesca Chillemi, amatissima in Che Dio Ci Aiuti, su Rai 1, e altre fiction di successo sulla rete Mediaset, Canale 5, Viola Come il Mare (accanto a Can Yaman), ha avuto anche ruoli importanti sul grande schermo: film che hanno contribuito a consacrarla al suo fedele pubblico. In questo articolo vi parliamo proprio di alcuni suoi film che, sicuramente tutti o in tanti, conosceranno.

Francesca Chillemi, una carriera in continua salita: 5 film che l’hanno consacrata

Cado dalle Nubi (2009)

Impossibile non ricordare Francesca Chillemi in Cado dalle Nubi, dove ricopre il ruolo di Luisa, amica di Alfredo, coinvolta in un piccolo espediente amoroso. Una commedia di diretta da Gennaro Nunziante con protagonista Checco Zalone. Checco, giovane pugliese appassionato di musica, si trasferisce a Milano dopo una delusione sentimentale. Vivendo con il cugino, cerca di affermarsi nel mondo musicale e si innamora di Marika, figlia di un convinto sostenitore della Lega Nord. Per farsi accettare dalla sua famiglia e affrontare le differenze culturali, Checco si trova in situazioni divertenti e romantiche.

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Natale da Chef (2017)

Questa diretta da Neri Parenti, è una commedia appartenente al filone dei "cinepanettoni". Gualtiero Saporito, convinto di essere un grande chef ma con risultati disastrosi, viene nominato capocuoco per salvare una ditta di catering in crisi durante una gara culinaria legata al G7. Tra fornelli improbabili, rivalità e gag tipiche dei cinepanettoni, si sviluppa una commedia piena di equivoci in cucina e fuori, con personaggi come Laura Micheletti (Francesca Chillemi) che arricchiscono la vicenda.

Una Relazione (With or Without You, 2021)

Una Relazione, è un film diretto da Stefano Sardo e il cast vanta anche la presenza di Chillemi nel ruolo di Nicole Santini. Tommaso e Alice, dopo anni insieme, annunciano agli amici la fine della loro relazione ma scelgono di restare amici. Il film esplora emozioni, ricordi e fragilità legate alla separazione, con il personaggio di Chillemi, che si inserisce in questo percorso emotivo.

In Fila Per Due (2023)

Trattasi di un film diretto da Bruno De Paola, in cui Francesca Chillemi veste i panni di Sonia. Germano, un assicuratore trentenne, cerca di sfuggire alla gelosia ossessiva della fidanzata Sonia durante un’evacuazione forzata causata da un terremoto. Quello che inizia come una fuga si trasforma in un rocambolesco viaggio on the road tra imprevisti e incontri bizzarri, che lo costringono a rivedere le sue relazioni e le sue priorità.

Io e Te Dobbiamo Parlare (2024)

Un po’ più recente, di soli due anni fa, è la commedia Io e Te Dobbiamo Parlare, diretta e interpretata da Alessandro Siani. Francesca Chillemi è presente in un cast ricco di volti amatissimi e interpreta Sara Bernardino. Due poliziotti con un passato difficile devono collaborare per risolvere un caso che mette alla prova le loro vite. Sara, poliziotta affascinante e misteriosa, aggiunge tensione romantica e colpi di scena alla storia.

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