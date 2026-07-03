Francesca Caon, l'esperta avvisa: "Le pubbliche relazioni possono prevenire crisi devastanti, guardate il caso Signorini e Ferragni" - Intervista
Nell'intervista video di Libero Magazine abbiamo parlato dell'importanza delle pubbliche relazioni per costruire un'immagine forte e autentica dei personaggi pubblici.
Nell’intervista video di Libero Magazine a Francesca Caon abbiamo parlato dell’importanza delle pubbliche relazioni per costruire un’immagine forte e autentica dei personaggi pubblici, ma anche di aziende, politici e chiunque desideri saper comunicare al meglio la propria persona o attività.
La giornalista, esperta di pubbliche relazioni e di crisis management, founder di CAON Public Relations, arriva da un passato che l’ha vista anche impegnata nel mondo dello spettacolo come attrice e autrice Tv, tutte esperienze che l’hanno indubbiamente aiutata a conoscere a fondo un mondo dove una giusta comunicazione è spesso alla base del successo.
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Con lei abbiamo parlato non solo di strategie dei Pr, ma anche di come alcuni personaggi notissimi hanno affrontato shitstorm mediatiche che hanno messo a dura prova la loro reputazione: dal caso Ferragni a quello di Signorini. Se volete scoprire cosa ci ha raccontato Francesca Caon, non perdetevi il Video!
Francesca Caon, parla l’esperta di PR – La videointervista integrale
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