“Vado dove lui aveva sempre sognato di arrivare”, Francesca Barra va via dall’Italia dopo la morte del padre Dopo la scomparsa del padre Francesco Michele, la conduttrice ha scelto di fermarsi e partire per un viaggio nei luoghi amati dal suo caro genitore.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Un dolore che si trasforma in cammino, un lutto che diventa scoperta: Francesca Barra ha deciso di affrontare a modo suo la scomparsa improvvisa del padre Francesco Michele, mancato lo scorso giugno. Dopo settimane lontano dagli schermi e dagli impegni televisivi, la conduttrice ha annunciato ai suoi follower una decisione inaspettata: partire per una destinazione ancora avvolta nel riserbo, alla ricerca dei luoghi che l’uomo che le ha dato la vita amava di più. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Francesca Barra annuncia: "Parto per un viaggio molto lontano"

Francesca Barra sta vivendo uno dei periodi più dolorosi della sua vita dopo la scomparsa improvvisa del padre, Francesco Michele Barra, noto commercialista ed ex deputato, morto lo scorso 15 giugno. Di fronte a questa perdita, la giornalista ha scelto di prendersi una pausa e intraprendere un viaggio personale alla scoperta dei luoghi amati e sognati dal padre. "Parto per un viaggio molto lontano. Un viaggio che mi porterà a vedere alcuni dei luoghi che mio padre ha amato e sognato per tutta la vita", ha raccontato sui social, spiegando che non si tratta di una fuga, ma di un percorso interiore per elaborare il lutto e mantenere vivo il legame con il genitore. La decisione di sospendere gli impegni televisivi, arrivata poco dopo la tragedia mentre era alla guida di 4 di sera con Roberto Poletti, ha suscitato anche una riflessione sul diritto di fermarsi per affrontare il dolore, spesso una possibilità non concessa a tutti.

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Barra ha accolto il confronto con maturità, mostrando le proprie fragilità e riportando l’attenzione sull’importanza di avere tempo per elaborare una perdita. In queste settimane la giornalista ha ricevuto grande sostegno dal pubblico: "Grazie per la vicinanza che mi avete dimostrato in queste settimane. L’ho sentita, davvero", ha dichiarato. Nonostante la pausa dalla televisione, continua comunque il suo rapporto con la scrittura attraverso la collaborazione con L’Espresso.

Francesca Barra, la morte del padre e l’elaborazione del lutto

Il padre della conduttrice è morto il 15 giugno 2026. Perdere un genitore in modo così improvviso lascia addosso un senso di vuoto e di smarrimento indescrivibile. La scomparsa di Michele "Franco" Barra è stata un fulmine a ciel sereno che ha stravolto la vita di Francesca e della sua famiglia in pochissimi giorni. Quando una malattia si rivela così rapida e aggressiva, non dà nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, né di prepararsi al distacco. Restano solo i ricordi di una vita insieme, l’affetto profondo e quel dolore sordo che richiede tempo, silenzio e vicinanza per poter essere pian piano elaborato. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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