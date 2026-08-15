Francesca Barra in Indonesia, la reazione al devastante terremoto di magnitudo 7.7: “Paura dei messaggi ricevuti” Francesca Barra è reduce da un viaggio in Indonesia fatto per rendere omaggio alla memoria del padre da poco scomparso, ecco il suo pensiero sul sisma che ha colpito la zona

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Poche settimane fa Francesca Barra ha preso una decisione importante, lasciare la conduzione di "4 di Sera", programma di cui era al timone insieme a Roberto Poletti, per dedicarsi a se stessa e ritemprarsi dopo la morte del padre, lutto che l’ha segnata in maniera inesorabile. Questo l’ha spinta a partire per l’Indonesia insieme al marito Claudio Santamaria e alla loro bambina Atena, nata nel 2022, pensando a questa esperienza come a un modo per staccarsi dalla realtà, ma soprattutto per rendere omaggio al genitore scomparso a cui era legatissima.

Francesca Barra e il viaggio in Indonesia: la scoperta del terremoto e il pericolo scampato

Andare in Indonesia ha un profondo significato simbolico per Francesca Barra, la giornalista ritiene infatti che questa esperienza possa rappresentare un aiuto importante per poter elaborare la perdita del padre, non ancora del tutto metabolizzata. Quei luoghi sono strettamente legati al genitore, la scelta di partire nasceva quindi dall’idea di fare personalmente dei percorsi che potessero ricordarglielo, così da realizzare un suo desiderio.

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Nel corso delle varie giornate lei non ha mancato di condividere foto e video realizzati sul posto, accompagnandoli a una serie di riflessioni scaturite osservando quei posti, segno evidente di come abbia fatto il possibile per sfruttare questa occasione. Non sono mancati comunque momenti di divertimento e spensieratezza, come quelli vissuti osservando i tramonti o dedicandosi al surf, attività che può consentire di mettere da parte i pensieri.

Una località come Bali tocca però il cuore di tutti, a maggior ragione quello di Francesca Barra, che non ha nascosto un’importante riflessione maturata in questo periodo poco prima di fare ritorno a casa: "Un’esperienza, se non cambia almeno la prospettiva, resta un’azione. Soltanto un’azione. Sto per lasciare Bali e tornare in Basilicata. Sono passati due mesi da quando papà non è più con noi e non potrò certo dire di aver trovato qui la pace, né un modo per accettare ciò che per il mio cuore resta ancora inaccettabile. Non credo esista un luogo capace di farlo – ha scritto sul suo profilo social -. In queste settimane, però, ho continuato a parlare con lui. Davanti a ogni cosa pensavo a quello che gli avrei sottoposto, perché lui era un viaggiatore, uno studioso e aveva sempre un chiarimento per ogni mio dubbio".

Proprio poche ore fa l’Indonesia è stata però toccata da un evento che ha messo in allerta chi vive lì, ma anche chi aveva delle persone care che si trovavano in zona, un terremoto di devastanti proporzioni. La conduttrice ha saputo ovviamente dell’accaduto, ma non ha sentito niente, ci ha tenuto qundi a rassicurare chi la segue con affetto: "Io sto per partire – ha scritto prima di imbarcarsi -. Non ho sentito il terremoto, ma grazie per i messaggi inviati che mi hanno fatto venire paura. Come se già non ne avessi di volare (il tutto aggiungendo le emoticon che sorridono per stemperare il tutto, ndr)".

Il sostegno della sorella e alcune esperienze vissute a Bali hanno rappresentato comunque un arricchimento, lei ci ha tenuto a precisarlo: "Era preciso, ironico e, soprattutto, trovo che avesse perfettamente ragione anche nelle criticità riscontrate e nei confronti con altre tappe. Il suo materiale è davvero prezioso. Ho analizzato tutto. Una folata di vento quando tutto sembra immobile, un battito d’ali, una farfalla che compare e scompare. Non so se siano segni. Compio tentativi, perché devo ancora imparare una lingua per iniziare un dialogo con l’assenza. Ho analizzato tutto. Una folata di vento quando tutto sembra immobile, un battito d’ali, una farfalla che compare e scompare. Non so se siano segni. Compio tentativi, perché devo ancora imparare una lingua per iniziare un dialogo con l’assenza".

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