Francesca Barra lascia '4 di Sera Weekend': “Sto passando un momento difficile”. L'annuncio in diretta, Poletti si commuove Su Rete 4 l’annuncio della pausa anticipata di Francesca Barra da “4 di Sera Weekend”. Poletti certo: "Non è un addio". Commozione nella puntata del 5 luglio 2026

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Commozione in diretta a "4 di Sera Weekend" su Rete 4. Nel corso della puntata in onda ieri – domenica 5 luglio 2026 – la co-conduttrice Francesca Barra ha spiazzato tutti annunciando una pausa anticipata dalla conduzione del programma. Il momento, carico di emozione, ha coinvolto anche lo studio, trasformando la chiusura della trasmissione in un passaggio particolarmente intenso in cui la giornalista 47enne e il suo collega Roberto Poletti sono apparsi visibilmente emozionati.

Francesca Barra lascia ‘4 di Sera Weekend’, l’annuncio e la commozione in diretta

È stata la stessa Francesca Barra a comunicare al pubblico la decisione di fermarsi temporaneamente, spiegando di attraversare un periodo complesso e di dover dare priorità alla famiglia. Sul finire della puntata dello spin-off estivo del talk di Rete 4, infatti, ha preso la parola sorprendendo tutti con un annuncio: "Sto attraversando un periodo difficile, la mia famiglia ha bisogno di me. Ci sono momenti nella vita in cui è giusto fermarsi". E ha aggiunto nel saluto finale:

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"Interrompo anticipatamente il mio periodo di conduzione di 4 di Sera Weekend. Tre estati durante le quali ho condiviso la conduzione con il mio amico e collega Roberto Poletti, come sapete sto attraversando un periodo difficile, la mia famiglia ha bisogno di me. Ci sono momenti nella vita in cui è giusto fermarsi e ascoltare i segnali che arrivano dal corpo, dal cuore e dalla mente. Ignorarli sarebbe un errore. Grazie a chi mi ha scelta dandomi questa importante opportunità e a chi mi ha permesso di poter prendere questa pausa, è stato un periodo meraviglioso. Vi lascerò nelle ottime mani di Roberto Poletti, amico e collega a cui dò un bacio, non è così frequente incontrare persone con le quali si lavora bene e che lasciano il segno, adesso non avrai più nessuno con cui litigare".

Durante il suo discorso conclusivo, la conduttrice lucana, che guida per la terza stagione "4 di Sera Weekend", è apparsa visibilmente commossa, con la voce e lo sguardo segnati dall’emozione.

La reazione di Roberto Poletti e il futuro del programma

Accanto a lei, il co-conduttore Roberto Poletti ha reagito con forte trasporto emotivo alle parole della collega, rimanendo spiazzato dal bacio affettuoso ricevuto davanti alle telecamere. Anche lui visibilmente commosso, ha ringraziato la sua partner televisiva sottolineando il carattere non definitivo della separazione:

"Io mi commuovo raramente, lei lo sa. Ovviamente mi aveva informato precedentemente di questa cosa. Dico solo a Francesca che questo è un semplice arrivederci. Ci rivediamo presto. Sembrava un addio, ma questo è un arrivederci".

Da quel momento, la conduzione di "4 di Sera Weekend" proseguirà con lo stesso Roberto Poletti al timone, che guiderà il programma da solo nelle prossime puntate estive.

Francesca Barra e la perdità dell’amato papà

Il momento di difficoltà citato da Francesca Barra nel suo commiato momentaneo da Rete 4 potrebbe riguardare un lutto recente e grave che l’ha colpita. Poco più di due settimane fa, il 16 giugno 2026, la giornalista ha annunciato la morte del papà, Francesco Michele Barra, avvenuta all’età di 79 anni.

Il padre, originario di Castrovillari in Calabria, era un ex commercialista e aveva ricoperto anche un ruolo politico come parlamentare. Dopo gli studi a Firenze, si era trasferito in Basilicata, dove aveva costruito la sua carriera professionale e la sua vita pubblica, diventando una figura conosciuta e stimata nel territorio.

Nel messaggio pubblicato sui social, la stessa Francesca Barra aveva descritto con parole molto intense la perdita, raccontando la rapidità e la durezza dell’addio:

«Addio, papà. Te ne sei andato nel modo in cui un grande uomo lascia la terra: circondato dalle persone che ama e che ti considerano l’uomo più determinante nelle loro esistenze. Tre fratelli uniti dal ricamo tuo e della mamma, otto nipoti, la tua amata immortale, che è la mamma».

La scomparsa del padre, avvenuta pochi giorni prima della sua decisione televisiva, ha segnato profondamente la giornalista. Sebbene Francesca Barra non abbia motivato esplicitamente le ragioni della pausa, il lutto recente e le sue stesse parole su "un periodo difficile" lasciano ipotizzare che il dolore per la perdita dell’amato padre possa aver inciso sulla scelta di interrompere momentaneamente la conduzione del programma, per dedicarsi alla famiglia in uno dei momenti più duri della sua vita.

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