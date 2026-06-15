Francesca Barra, il dolore in un post per la morte del papà: "Risucchiato in pochi giorni, cuore a brandelli" La giornalista e scrittrice ha salutato con un messaggio straziante il padre, scomparso di recente senza preavviso. Nel suo ricordo tanto affetto e un video dolcissimo.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Con un saluto straziante e dolcissimo, Francesca Barra ha detto addio a suo padre. Lo ha fatto attraverso un video su Instagram, in cui balla con il papà sulle note degli Aerosmith. E con una lunga didascalia ad accompagnare il tutto. Francesco Michele Barra, politico eletto alla Camera dei Deputati, è scomparso all’improvviso. E come la giornalista ha ricordato nel suo post, il mondo da quell’istante non è più stato lo stesso. Ecco i dettagli.

Francesca Barra, il saluto straziante dopo la morte del papà

Un testo-fiume, sotto le immagini bellissime di una danza a due con il padre. Così la giornalista Francesca Barra ha voluto celebrare il proprio papà, venuto a mancare da un giorno all’altro senza preavviso. "Addio, papà", ha esordito, "te ne sei andato nel modo in cui un grande uomo lascia la terra: circondato dalle persone che ama e che ti considerano l’uomo più determinante nelle loro esistenze. Tre fratelli uniti dal ricamo tuo e della mamma, otto nipoti, la tua amata immortale, che è la mamma".

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A seguire, le parole più strazianti, prima di un compendio dettagliato e tenerissimo: "Sei stato risucchiato in pochi giorni come non avrei mai potuto immaginare, e la velocità di questo addio ci ha ridotto il cuore in brandelli". La moglie di Claudio Santamaria ha poi ricordato i momenti speciali passati insieme, e quei piccoli dettagli che rendono unico il ricordo delle persone amate: "Non torneranno i nostri campi di papaveri, quelli che raccoglievi per me facendomi indovinare il colore…Non ci saranno più le nostre scampagnate per fotografare la Basilicata. Non mi prenderai più per mano portandomi a visitare gli stagni e fingendo che fossero le città delle rane, oggi una delle favole preferite di Atena e Greta".

E ancora: "Non ci saranno più le tue spremute del mattino, che io non volevo e tu insistevi perché le bevessi. Non ci saranno più i tuoi messaggi d’amore e d’orgoglio per i tuoi nipoti, di cui ormai parlavi continuamente". Ma a meravigliare la giornalista, nel ricordo così intenso delle qualità del papà, è stato soprattutto un dettaglio. La gentilezza e bontà dell’uomo che l’ha cresciuta: "Eri così gentile, papà. Talmente gentile che a volte mi chiedevo come ci riuscissi. Da dove venisse quella grazia. Dalla tua Calabria? Da Firenze, che aveva accolto i tuoi studi e la tua militanza politica? Dal mare della Basilicata che avevi scelto come casa? Chi ti aveva insegnato l’arte più rara di tutte: fare sentire le persone amate, ogni giorno, senza risparmio?".

Infine, la chiusura amara del messaggio social di Barra: "Niente sarà più come prima. Non salterò più nel buio certa di trovare la tua presa ad aspettarmi. Eri un uomo capace di migliorare le nostre vite. Ho conosciuto l’ultimo uomo migliore del mondo. E, grazie a Dio, era anche mio padre".

Chi era il padre di Francesca Barra

Francesco Michele Barra, calabrese classe 1947 di Castrovillari, era un politico e attivista italiano. Dopo gli studi a Firenze, si era avvicinato al mondo della politica, per poi trasferirsi in Basilicata, a Policoro, dove aveva messo su famiglia. Tre figli, Francesca, Evita e Vittorio Benito, e otto nipoti, fino al traguardo dei 50 anni di matrimonio con la moglie. Nel frattempo, Francesco era stato eletto alla Camera dei Deputati nel 1994, nel collegio di Pisticci per la circoscrizione Basilicata. Nel corso della XII legislatura aveva lavorato all’interno della Commissione Finanze e Tesoro, portando i temi del Sud al centro del tavolo. Un impegno civico che ha fortemente segnato la figlia Francesca Barra, trasmettendole i valori cardine per la sua futura professione di giornalista.

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