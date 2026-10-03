Francesca Barra gelosa di Claudio Santamaria: “Hanno buon gusto”, poi svela il messaggio 'piccante' che li ha scioccati La giornalista, ospite di Giulia Salemi, racconta il dolore per la morte del padre, il rapporto con Claudio Santamaria e le difficoltà vissute nel lutto.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dopo il grave lutto che l’ha segnata, ovvero, la perdita del caro padre, Francesca Barra ha deciso di raccontarsi e raccontare le proprie fragilità al podcast ‘Non lo Faccio x Moda‘ di Giulia Salemi. La giornalista ha parlato dell’amore con Claudio Santamaria, della loro complicità e delle piccole scintille che animano la vita di coppia. Poi, inevitabilmente, si è lasciata andare anche su quella ferita che, ancora oggi, fa molto male. Di seguito, tutti i dettagli.

Francesca Barra, l’amore con Claudio Santamaria tra complicità e quotidianità

Ospite del podcast Non lo Faccio x Moda, di Giulia Salemi, Francesca Barra ha parlato del rapporto con Claudio Santamaria, raccontando una relazione costruita sulla condivisione, dal lavoro alla vita di tutti i giorni. La giornalista ha affrontato anche il tema della gelosia con ironia, commentando le attenzioni rivolte al marito: "Viviamo molto insieme, facciamo tante esperienze condivise anche intellettuali. Io gli racconto della trasmissione, lui mi fa leggere il suo copione. E questa penso sia la base. Hanno buon gusto (ride, ndr)." Poi ha svelato un episodio che li ha scioccati: "Non ho mai avuto nulla di particolarmente… a parte una signora che nella propria biografia aveva scritto ‘moglie e mamma felice’. E poi in privato gli ha mandato una foto (a Santamaria, ndr) nuda e si rendeva disponibile a incontri con gesti incoerenti; eravamo scioccati per l’incoerenza".

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La coppia non è immune dai battibecchi, ma si tratta soprattutto di discussioni legate alla quotidianità, che si risolvono rapidamente. "Se litighiamo? Sì, spesso. Su tutto, però poi recuperiamo tutto così velocemente… più che litigare, abbiamo discussioni. Ma su tutto: la spazzatura, io ho fatto questo, io quest’altro. Sono quelle discussioni alla Sandra e Raimondo, non su temi grossi.". I due si sono ritrovati nel 2017, dopo essersi conosciuti da giovani, e hanno poi celebrato il matrimonio prima a Las Vegas e successivamente a Policoro. Nel 2022 è nata la figlia Atena, inserendosi in una famiglia già allargata.

Francesca Barra e il dolore per la perdita del padre

Nel corso della conversazione, Barra ha affrontato anche il tema del lutto per la scomparsa del padre, raccontando quanto questa esperienza abbia modificato il suo modo di vivere le emozioni. "Non voglio mentire, ho dei bassi più prepotenti degli alti. Quella della morte è un’esperienza comune e che non somiglia a niente. Anche quando ci pensi, non hai davvero l’idea di quanto si possa stravolgere la tua vita. Ho deciso di attraversare il dolore. Non è facile né giusto tornare a essere per forza quelli di prima", ha confessato, spiegando di aver scelto di non nascondere il dolore ma di attraversarlo pienamente. Per la giornalista, infatti, elaborare una perdita significa anche accettare che non sia possibile tornare semplicemente alla persona che si era prima. Il suo obiettivo, oggi, è riuscire gradualmente a ritrovare la serenità, anche nel ricordo di un padre che, secondo chi lo conosceva, era un uomo felice: "Ho bisogno di farmi del bene e reagire, però è un percorso duro". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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