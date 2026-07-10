Francesca Barra riparte dopo il lutto: il ritorno in tv con Alessia Marcuzzi e le star di Amici sarà davvero scoppiettante The Traitors 2 arriva su Prime Video con la nuova stagione ricca di volti noti. Tra i concorrenti anche Francesca Barra, che si rimette in gioco dopo il recente lutto

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Dopo il successo della prima stagione, The Traitors è pronto a riaprire le porte del suo gioco fatto di sospetti, sfide e colpi di scena. Il reality di Prime Video tornerà con una seconda edizione guidata ancora una volta da Alessia Marcuzzi, chiamata a gestire un gruppo di concorrenti divisi tra "leali" e "traditori". Attraverso i social è stato svelato il cast ufficiale dello show. Scopriamolo insieme.

The Traitors 2, Francesca Barra nel cast ufficiale

Il cast di The Traitors 2 è stato annunciato attraverso i canali social ufficiali ed è composto da numerosi personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Nel corso delle sei puntate il pubblico assisterà a nuove dinamiche tra concorrenti chiamati a costruire fiducia, ma anche a nascondere la propria identità. La presentatrice ha annunciato entusiasta l’arrivo del nuovo progetto come testimoniano le sue parole: "Sono stati tutti molto coraggiosi, le prove le hanno affrontate con fatica, ci sono stati momenti di défaillance, mancanza di fiato, situazione pesanti da gestire, ma nessuno si è tirato indietro".

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Tra i nomi svelati ci sono Lorella Cuccarini, storica showgirl e professoressa di Amici di Maria De Filippi. Dallo stesso talent arriva anche Biondo, cantante già conosciuto. Nel gruppo dei concorrenti ci saranno inoltre Filippo Magnini, ex campione di nuoto e marito di Giorgia Palmas, che farà parte anche lei della nuova stagione del reality. La lista comprende anche Pasquale La Rocca, protagonista di Ballando con le Stelle, e Giulia Salemi.

A completare il cast ci saranno Valentina Nappi, Camihawke e Francesca Barra, reduce dall’addio a 4 di Sera Weekend. Proprio la sua partecipazione è tra le più attese: la giornalista e conduttrice torna a mettersi in gioco in un nuovo progetto televisivo dopo il recente lutto per la scomparsa del padre, un dolore che l’aveva profondamente colpita.

Francesca Barra riparte da The Traitors 2: la nuova sfida dopo il lutto

Francesca Barra sceglie di partecipare a The Traitors 2 in una fase molto delicata della sua vita, infatti, nei mesi scorsi la giornalista ha affrontato la perdita del padre. Un lutto molto doloroso che ha condiviso pubblicamente. Proprio sui sui social aveva raccontato il legame profondo con il genitore e la difficoltà di affrontare la sua assenza, mostrando ai suoi follower anche il lato più intimo che l’aveva portato ad abbandonare il programma tv 4 di Sera Weekend. Ora, con il nuovo impegno televisivo, Barra torna a dedicarsi a un progetto che la riporta davanti alle telecamere e le permette di rimettersi in gioco dimenticando il brutto periodo.

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Andata e ritorno Cine34 05:39

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