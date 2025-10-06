Francesca Albanese, chi è il marito Massimiliano Calì: il lavoro all’estero e l’angoscia per la figlia L’esperta di diritto internazionale e Medio Oriente è sposata con l’economista della Banca Mondiale, ex consulente per il Ministero dell'Economia palestinese

Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese ha ovviamente avuto non poco da fare in questi anni dopo lo scoppio del conflitto armato in Medio Oriente. Esperta di diritto internazionale e diritti umani (per lei si parla anche del Premio Nobel per la Pace 2025), la giurista campana ha denunciato il genocidio in atto in Palestina e le sue posizioni nei confronti di Israele le sono costate accuse e sanzioni da parte del governo statunitense. Anche in un periodo così complicato, tuttavia, Albanese ha sempre pouto contare sul marito, Massimiliano Calì, con il quale ha avuto due figli. Scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Massimiliano Calì, il marito di Francesca Albanese

Proprio come la moglie, che dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa ha preso un master sui diritti umani a Londra, Massimiliano Calì si è laureato in Economia per poi specializzarsi nella capitale inglese, conseguendo un dottorato di ricerca in Geografia economica alla London School of Economics. Stando a quanto si può apprendere da Wikipedia, Calì è un economista affermato e lavora come funzionario della Banca Mondiale, dove ricopre il ruolo di senior country economist in Tunisia. Prima di entrare nella Banca Mondiale (dove inizialmente si concentrò sul commercio in Indonesia), il marito di Francesca Albanese è stato economista presso l’ambasciata italiana in Bolivia, ricercatore per l’Overseas Development Institute e anche consulente per il Ministero dell’Economia della Palestina. Le sue posizioni a sostegno della causa palestinese e contro il genocidio da parte dell’esercito israeliano gli sono costate varie critiche e accuse, proprio come accaduto alla moglie.

La situazione della moglie e dei figli

Francesca Albanese e Massimiliano Calì hanno avuto due figli. Una figlia lavora oggi negli Stati Uniti e la situazione in famiglia si è terribilmente complicata dopo le sanzioni annunciate dal Segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha accusato Albanese di "antisemitismo e sostegno al terrorismo", oltre a "disprezzo nei confronti degli USA e di Israele". Le sanzioni -per le quali la giurista ha ricevuto il sostegno anche delle Nazioni Unite – hanno di fatto vietato agli americani contatti con Albanese e reso i rapporti con la figlia quantomai difficili. "Sono una madre di una cittadina americana, mio marito lavora per un’organizzazione che è negli Stati Uniti, quindi capite che mi colpiscono al cuore. Mia figlia tecnicamente è passibile di arresto e pene pecuniarie fino ad 1 miliardo per avermi preparato un caffè o per aver preso la mia colazione" ha raccontato Francesca Albanese in una conferenza al Senato a settembre 2025.

