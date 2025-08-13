Fragili 2, colpi di scena (e lacrime) nella serie con Barbara Bouchet e Corinne Cléry. Cast e anticipazioni La minserie arriva su Canale 5 stasera e domani (13 e 14 agosto). Protagonisti, come nella precedente stagione, un gruppo di anziani sfrattati da una casa di riposo. Ecco le anticipazioni.

Fragili torna a prendersi la prima serata di Canale 5 e lo fa nei giorni più caldi dell’estate, mercoledì 13 e giovedì 14 agosto. Dimenticate gli stereotipi delle soap d’importazione: qui siamo davanti a una fiction ‘tutta nostra’, che mischia commedia e dramma sociale con mano leggera e schietta, accendendo i riflettori su chi spesso resta ai margini. La prima stagione di Fragili ha conquistato il pubblico proprio per questo, riuscendo a raccontare senza moralismi la bellezza e la fatica della convivenza tra generazioni. E il sequel, ora, rilancia le ambizioni del primo capitolo con episodi ancora più intensi, intrecci più fitti e un cast che vale da solo la sintonizzazione. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Fragili 2, stasera 13 agosto torna la serie sugli anziani con Bouchet: le anticipazioni

Al centro di Fragili 2 c’è l’idea (forte) che ha reso questa serie un vero caso mediatico: anziani sfrattati dalla loro casa di riposo, "Villa Felice", trovano alloggio in una comunità educativa per giovani senza famiglia. Fragili prende spunto da episodi realmente accaduti nel nostro Paese, come gli sfratti degli anziani, e li rilegge dentro un racconto che alterna tenerezza, umorismo e tensione, offrendo una lente lucida su precarietà, solitudini e desiderio di riscatto. La regia di Raffaele Mertes, precisa e leggera, orchestra un dramma umano che non scade mai nel pietismo: ogni scena cerca la vita, nei dettagli e negli sguardi, facendo della coralità il suo vero motore.

La seconda stagione riparte dalla comunità del Casale e moltiplica i fili narrativi. Nel primo episodio, i ragazzi dell’Arca di Noè fanno i conti con la diffidenza del vicinato e con conflitti personali che esplodono: Marco, ferito dall’addio di Claudia, cerca di rimettersi in piedi; Renato e Angelica sembrano in equilibrio finché il ritorno di Patrizio, padre di Pippo, non li scombina. Edoardo affronta poi il nodo irrisolto della madre alcolista, mentre Omar ritrova il fratello Adam e il loro arrivo tocca il cuore di Mattia.

Intanto, Jia organizza le nozze di Rosa e Gianni, mentre Adele si lascia corteggiare da un uomo più giovane. Ma il vero colpo di scena riguarda Rosa, che sull’altare alla fine non si presenta. Il secondo episodio cuce e strappa allo stesso tempo. Marco si apre a una nuova conoscenza, Renato cade in un sospetto infondato mentre Angelica, scoprendo che Patrizio è un ladro, lo allontana. Alla fine, il dramma rischia di travolgere tutti i protagonisti di Fragili 2, ma diventa una vera occasione di rinascita: ragazzi e residenti uniscono le forze, la comunità si ritrova, e stavolta Rosa sceglie davvero il suo ‘sì’.

Un cast che fa la differenza: Bouchet regina, Corinne Cléry ‘graffia’ e Dapporto non delude

Se la storia di Fragili 2 funziona, il merito è anche di un ensemble di livello. Barbara Bouchet è l’anima tenera e imprevedibile della serie: la sua Rosa, donna dolce e smemorata che combatte con l’Alzheimer, è piena di sfumature, capace di spiazzare e commuovere senza mai cercare la scorciatoia del melodramma. Accanto a lei, Corinne Cléry porta in scena un’Adele Marchesi dal carisma sfrontato, ex attrice che non ha paura di sporcarsi le mani quando serve. Massimo Dapporto ed Enzo Decaro, infine, garantiscono autorevolezza e calore, guidando insieme il respiro corale del racconto.

Quando e dove vedere Fragili 2

Fragili 2 va in onda mercoledì 13 e giovedì 14 agosto, alle 21.35 circa su Canale 5. Come al solito, la serie sarà visibile anche sulla piattaforma di Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che on demand, per chi non riuscisse a godersi lo spettacolo nei giorni che precedono Ferragosto.

