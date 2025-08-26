Trova nel Magazine
Forum, Barbara Palombelli cambia tutto: nuovi giudici e il ritorno di un volto amatissimo. Quando inizia la nuova edizione

Nella nuova stagione del programma di Canale 5 non mancheranno le novità, a partire dal cast: chi arriva e chi esce, l’appuntamento a settembre

La nuova stagione televisiva si avvicina e, ovviamente, su Canale 5 non mancherà l’appuntamento con Forum. Al timone del programma per il dodicesimo anno consecutivo, Barbara Palombelli è pronta per la cavalcata 2025-26 su Canale 5 e per l’occasione ha deciso di rivoluzionare in parte la sua squadra. Nel cast, infatti, non mancheranno le novità, ma non solo. Scopriamo tutti i dettagli.

Forum, le novità di Barbara Palombelli: nuovi giudici (e temi)

Appuntamento fisso del palinsesto del daytime di Canale 5 dopo Mattino Cinque News di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, lo scorso anno Forum ha tagliato l’incredibile traguardo della sua 40esima edizione e chiuso con un’ottima media di ascolti tv al 19% di share. La nuova edizione partirà a breve e la confermatissima Barbara Palombelli – alla guida della trasmissione per il dodicesimo anno consecutivo – sta ultimando i preparativi per la stagione 2025-26.

Su Canale 5 a Forum (e Lo Sportello di Forum su Rete 4) – come anticipato – non mancheranno le novità, a partire dal cast. Barbara Palombelli e il suo team hanno deciso infatti di rivoluzionare la squadra di giudici. Quest’anno vedremo impegnato il magistrato Claudio Mattioli e Beatrice Dalia, volto molto amato dal pubblico che l’ha conosciuta proprio a Forum, dove è già stata giudice per tantissimi anni e ora è pronta a fare ritorno. Arrivati ai saluti invece Simona Napolitani (presenza fissa dal 2018) e Bartolomeo Antoniolli, giudice del programma dal 2019. Confermati nella squadra di Forum Paolo Ciavarro Camilla Ghini, Ladislao Liverani, Giulietta Campesi, Edoardo Donnamaria e Chiara Stile; la new entry sarà Camilla Mancini, mentre Giulia Lea Giorgi continuerà a occuparsi dei momenti di approfondimento.

Come rivelato da Tv Sorrisi e Canzoni, inoltre, la nuova edizione di Forum punterà su due temi molto attuali: il diritto alla salute e i problemi legati all’adolescenza. In occasione della prima puntata è prevista anche un’intervista al Ministro della Salute Orazio Schillaci.

Quando inizia la nuova stagione Forum e dove vederla in tv e streaming

La nuova edizione di Forum andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 8 settembre. Appuntamento dal lunedì al sabato alle ore 11:00. Confermato anche Lo Sportello di Forum, in onda su Rete 4 a partire dalle 14:00. Tutti gli episodi saranno disponibili in streaming live e on demand subito dopo la messa in onda sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

Programmi

