Fortuna Five, chi sono i componenti della band de La Ruota della Fortuna: il dramma di Nicla Ozenda e il batterista famoso Ecco i retroscena su tutti i volti e le storie della band che accompagna ogni sera Gerry Scotti nello studio de La Ruota della Fortuna.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Da qualche mese, nello studio de La Ruota della Fortuna, accanto a Gerry Scotti e a Samira Lui, si è consolidata una presenza che puntata dopo puntata ha smesso di essere una semplice novità scenica per diventare una vera e propria colonna sonora del programma. Cinque musicisti, cinque percorsi diversi, un’unica identità costruita giorno dopo giorno tra prove, arrangiamenti e dirette televisive. Oggi li conosciamo come i Fortuna Five, ma per lungo tempo sono stati semplicemente "la nostra band", come li definiva il conduttore con tono affettuoso, rimandando di sera in sera la scelta di un nome ufficiale.

Chi sono i componenti dei Fortuna Five

La formazione è composta da Nicla Ozenda alla voce, Marco Galeone alla voce e alle tastiere, Alessandro Viglio alla chitarra, Alessio Norelli al basso e Diego Fornaciari alla batteria. Si sono conosciuti durante i provini del programma e, prima di quell’occasione, non avevano mai condiviso il palco. Eppure, fin dai primi giorni, qualcosa ha funzionato. Hanno iniziato a lavorare quotidianamente insieme sulle canzoni protagoniste del tabellone, costruendo arrangiamenti capaci di alternare brani attuali e grandi classici. È proprio questa versatilità ad averli resi una parte fondamentale dell’equilibrio dello show, contribuendo a creare quell’atmosfera dinamica e musicale che Gerry Scotti desiderava riportare in televisione. Il conduttore, infatti, aveva espresso chiaramente la sua intenzione: "Li volevo giovani, freschi, competenti. La loro preparazione mi consente così di presentare al pubblico anche i grandi classici della musica".

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La Ruota Della Fortuna e la nascita del nome Fortuna Five

Il momento della consacrazione è arrivato durante una puntata speciale, quando Scotti ha deciso di sciogliere la riserva sul nome: "Tutte le sere ho detto ‘la nostra band’ e invece, questa stasera, ecco il nome ufficiale della band della Ruota della Fortuna. La band della Ruota della Fortuna si chiama, si chiamerà: i Fortuna Five". La scelta, ha spiegato, è un omaggio dichiarato ai Jackson 5, il gruppo che ha segnato un’epoca nella storia del pop. Scotti ha raccontato anche un retroscena: "Una notte alle tre ho chiamato il nostro curatore, il signor Edmondo, che saluto, e gli ho detto Fortuna Five. E lui ha detto: ‘Chiamo un’ambulanza’. No, è il nome della band". Tra le alternative, ha aggiunto, c’erano anche "The Fornaciaros" e "I disgraziati", ma la decisione finale ha premiato un nome che richiama immediatamente l’identità del programma e il numero dei suoi componenti.

Il dramma di Nicla Ozenda

Dietro il sorriso e la presenza scenica di Nicla Ozenda si nasconde però un periodo particolarmente delicato. Dopo alcune critiche ricevute online sulla sua voce, la cantante ha deciso di raccontare apertamente ciò che stava vivendo: "Non è facile mettersi a nudo", ha scritto, "ma sento che è arrivato il momento di raccontarvi una parte importante di me. A volte, dietro a un sorriso e a una voce che sembra ‘meno brillante’, si nasconde una battaglia silenziosa". Poi la rivelazione: "Qualche mese fa ho avuto un’emorragia a una corda vocale… La voce che conoscevo, quella con cui ho studiato, lavorato, sognato…improvvisamente non c’era più. Mi sono sentita fragile, spaventata, e sì, anche scoraggiata". Parole che hanno mostrato la fragilità di un’artista giovane ma determinata, impegnata in un percorso di recupero con il supporto di una logopedista. "Sto seguendo un percorso con pazienza e umiltà", ha spiegato, "per tornare ad essere la versione migliore di me stessa".

Diego Fornaciari, il volto già conosciuto

Tra i membri della band, Diego Fornaciari è forse il nome che più ha acceso la curiosità del pubblico. Il cognome ha immediatamente richiamato l’attenzione e le indiscrezioni hanno trovato conferma: è imparentato con Adelmo Fornaciari, alias di Zucchero. Tuttavia, ridurre la sua presenza a una semplice parentela sarebbe limitante. Diego suona la batteria fin da bambino e online circolano filmati che lo ritraggono già a nove anni dietro i tamburi. Oggi porta nello studio de La Ruota della Fortuna un’energia capace di sostenere ogni variazione ritmica del programma.

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