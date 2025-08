Forbidden Fruit, anticipazioni: Yildiz scarica Halit. Il matrimonio distrutto da una bugia inammissibile Ricatti, bugie e colpi di scena: la nuova stagione di Forbidden Fruit si accende di tensioni e rivelazioni esplosive. Ecco cosa accadrà questa settimana.

Con l’arrivo della seconda stagione, Forbidden Fruit si infiamma subito con una serie di episodi ricchi di tensione e rivelazioni. Dal 4 all’8 agosto 2025, ogni giorno alle 14.10 su Canale 5, la soap turca torna protagonista del pomeriggio televisivo. Gli episodi sono disponibili anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Anticipazioni Forbidden Fruit, lunedì 4 agosto 2025

Ender colpisce duramente Yildiz facendo ascoltare a Halit una registrazione compromettente: Sengul, parlando con Caner, svela tutte le strategie usate dall’ex amica per sposarlo. Messa alle strette, Sengul si giustifica dicendo che quelle parole erano dettate dalla rabbia. Anche Yildiz nega ogni accusa, ma Halit resta freddo e si rifiuta di difenderla. Ferita e amareggiata, Yildiz decide di lasciare la villa e tornare nel suo vecchio appartamento. Chiede anche a Zeynep di tornare in Turchia per starle accanto. La ragazza, a quel punto, comunica a Cem la sua partenza.

Martedì 5 agosto 2025

Anche Ender è costretta a lasciare la casa di Halit e si rifugia dal fratello. Nel frattempo, Sengul inizia a ricattare Yildiz chiedendole soldi per non rivelare tutta la verità a Halit. Ender, con la complicità di Sinan, racconta a Zehra che Halit ha divorziato da lei perché sospettava una relazione tra lei e Sinan. Aggiunge che Yildiz ha approfittato della situazione per sedurre Halit e metterlo contro di lei. Convinta da questa versione, Zehra decide di attirare l’attenzione del padre inscenando un incidente d’auto.

Mercoledì 6 agosto 2025

Le anticipazioni della puntata di Forbidden Fruit in onda giovedì 6 agosto svelano che Zeynep torna dagli Stati Uniti per supportare Yildiz e comincia a cercare un nuovo lavoro. Alihan sta per raggiungerla, ma viene fermato all’ultimo da Hakan. Zehra si presenta dal padre per cercare un riavvicinamento e Halit accetta di cenare con lei e Sinan. Alla serata partecipa anche Zerrin, che ne approfitta per far incontrare Alihan con Lal. Nel frattempo, Zeynep ottiene un nuovo impiego, ma il capo si dimostra molto esigente. Intanto, Yildiz si sente sempre più esclusa dalla famiglia del marito, soprattutto quando scopre che Halit ha trascorso una serata con i figli senza invitarla. Col cuore spezzato, arriva a chiedere il divorzio. Ma Halit la sorprende organizzando un finto rapimento: la porta su uno yacht e le propone una luna di miele per ripartire da zero.

Anticipazioni Forbidden Fruit giovedì 7 agosto 2025

Zeynep è frustrata dal clima teso sul lavoro, e tutto peggiora quando scopre che Alihan ha acquistato l’azienda solo per lavorare ancora con lei. La decisione la spinge a licenziarsi. Intanto, Zerrin chiede ad Alihan di aiutare Hira, la figlia di un’amica, a trovare un impiego. La giovane pilota si presenta alla Falcon Airlines per un colloquio e resta stupita nello scoprire di essere stata raccomandata. Intanto, la madre di Cem e Lal ha un infarto e viene ricoverata. In ospedale, Zeynep e Alihan si rivedono: lui continua a provocarla, nel tentativo di capire se prova ancora qualcosa per lui.

Venerdì 8 agosto 2025

Yildiz si prepara al trasloco nella nuova casa, ma ha bisogno di soldi per pagare Sengul. Con l’aiuto di Defne, scopre un trucco per sottrarre denaro a Halit usando dei falsi pagamenti con la carta di credito. Intanto, Ender accetta di fuggire con Sinan. I due amanti rischiano di essere scoperti più volte, ma Sinan riesce sempre a cavarsela, ingannando anche Zehra, che continua a non sapere nulla della loro relazione.

