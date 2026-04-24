Foo Fighters, ecco il nuovo album ‘Your Favourite Toy’. Ma Dave Grohl svela: “Senso di vuoto per Taylor Hawkins” La band di Seattle ha pubblicato il suo dodicesimo album, il primo con Ilan Rubin dopo la scomparsa dello storico batterista del gruppo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il nuovo disco dei Foo Fighters è Your Favourite Toy. Oggi venerdì 24 aprile 2026, infatti, la band capitanata da Dave Grohl ha pubblicato il suo dodicesimo album, il primo con nuovo batterista Ilan Rubin, a quattro anni dalla scomparsa di Taylor Hawkins. Composto da 12 tracce, il nuovo disco apre alla seconda parte della lunga tournée mondiale Take Cover World Tour, che partirà tra due giorni negli USA e toccherà anche l’Europa e l’Italia il prossimo 5 luglio. Scopriamo tutti i dettagli.

Foo Fighters, il nuovo album ‘Your Favourite Toy’ nel ricordo di Taylor Hawkins: le parole di Dave Grohl

Si chiama Your Favourite Toy ed è il nuovo disco dei Foo Fighters. Uscito oggi venerdì 24 aprile 2026 su tutte le piattaforme, per la band di Seattle si tratta del dodicesimo album; Dave Grohl e soci tornano ad arricchire una discografia immensa a tre anni da But Here We Are, pubblicato nel 2023. Se in quell’occasione fu proprio il frontman del gruppo a tornare a suonare la batteria, questa volta allo sgabello c’è Ilan Rubin, batterista dei Nine Inch Nails entrato in pianta stabile nel gruppo. "Taylor non si può sostituire" ha dichiarato Grohl, tornando a parlare della scomparsa dello storico batterista della band, Taylor Hawkins, trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Bogotà, in Colombia: "Oltre alla musica e alla batteria, il suo spirito, la sua energia, il suo umorismo, sono stati così enormi che quando vanno via, c’è solo un senso di vuoto, per tutta la vita. Ma penso che ci siano cose in questo disco che lui avrebbe ascoltato con piacere (…) avrebbe amato molte melodie". Scritto e prodotto quasi di getto (registrando anche due o tre canzoni al giorno), You Favourite Toy si compone di 12 tracce:

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Foo Fighters in tour: a luglio l’unica data italiana

Il nuovo album Your Favourite Toy – come detto – anticipa la seconda parte dell’enorme tour mondiale della band, Take Cover World Tour che si aprirà a Bridgeport (in Connecticut) il prossimo 28 aprile e approderà in Europa il prossimo 10 giugno a Oslo per poi concludersi addirittura nel 2027 in Australia. Domenica 5 luglio 2026 l’unica data italiana del gruppo, agli I-Days di Milano che si terranno all’Ippodromo La Maura.

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