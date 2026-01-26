Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Foo Fighters, fan in delirio: l'annuncio storico di Dave Grohl sul nuovo disco

Dal palco dell'unica tappa australiana del loro tour, la band di Seattle ha annunciato un nuovo progetto: "Torneremo prima di quanto pensiate".

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Foo Fighters nuovo album
iPa

Grandissime novità in casa Foo Fighters. Nell’unica data della band in Tasmania (Australia), lo scorso fine settimana, il frontman della band di Seattle, Dave Grohl, ha dato una notizia che ha lasciato il pubblico a bocca aperta: "Potremmo avere un intero nuovo disco di ca**o di canzoni che abbiamo appena finito l’altro giorno". L’annuncio è arrivato a sorpresa: un nuovo album in arrivo dopo il successo di But Here We Are, che però risale al 2023. Da allora i Foo Fighters si sono esibiti in lungo e in largo, ma non erano usciti con altri dischi. Ora, invece, i fan possono iniziare il conto alla rovescia: "Questa non sarà l’ultima volta che ci vedrete – ha poi aggiunto Grohl -. Torneremo prima di quanto pensiate… e sarà prima del mio prossimo compleanno". Appuntamento, quindi, prima del 14 gennaio 2027, giorno di nascita del cantante, e facendo i conti mancano meno di 12 mesi.

I Foo Fighters tornano con un nuovo album: l’annuncio della band

A quasi tre anni dall’ultimo disco, But Here We Are, i Foo Fighters torneranno presto con un nuovo album. Ad annunciare il nuovo progetto è stato Dave Grohl, frontman della band, sul palco del concerto australiano in Tasmania, unica tappa del Take over tour: "Torneremo prima di quanto pensiate", ha urlato al pubblico dell’UTAS Stadium di Launceston, spiegando di aver appena finito di registrare un intero nuovo disco. Nessuna data ancora, ma la previsione che arriverà nei prossimi 12 mesi, prima del compleanno del cantante, il 14 gennaio 2027.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Intanto, il 5 luglio prossimo è l’Italia che aspetta i Foo Fighters: il gruppo sarà infatti all’Ippodromo SNAI La Maura in occasione degli I-Days Milano Coca Cola. E se lo scorso anno hanno festeggiato il loro 30esimo anniversario come band, pubblicando i singoli Today’s Song e Asking For A Friend, oltre a un EP dal vivo intitolato Are Playing Where??? Vol. I, ora i fan hanno qualcosa di nuovo da attendere, e magari nuove date di un tour inedito da prenotare.

Potrebbe interessarti anche

Vasco Rossi

Concerti 2026, da Vasco Rossi ai Metallica: gli eventi italiani più attesi del nuovo anno

Il nuovo anno sarà segnato da grandissimi concerti in tutta la penisola: da Emma a U...
I Just Might di Bruno Mars - Testo e significato

Bruno Mars fa Bruno Mars. I Just Might è usato garantito e un'occasione mancata: testo e significato

Il cantante ha pubblicato il suo nuovo singolo I Just Might. Piacevole, ma nel compl...
Maneskin

Maneskin di nuovo insieme, reunion a un passo: l’indizio (clamoroso) di Victoria e le parole di Damiano

Per i tantissimi fan della band potrebbe presto avverarsi il grande desiderio di riv...
Morgan e i Bluvertigo rinascono, reunion ufficiale

Morgan e i Bluvertigo rinascono, reunion ufficiale: "Non è nostalgia", la data del concerto evento

Un'unica data a Milano a quasi 10 anni dalla rottura della band. E i fan sono in del...
Chi è Cruz Beckham, il figlio di David e Victoria

Brooklyn Beckham: la verità è che ci siamo scordati di Cruz, il figlio più talentuoso di David e Victoria

A ottobre il 20enne ha pubblicato un doppio singolo. Non è pop. Ma indie. A tratti p...
Il Sanremo “dimenticato” di Elodie: luci ed ombre sulla canzone (disco di platino) a lungo rinnegata

Il Sanremo “dimenticato” di Elodie: luci ed ombre sulla canzone (disco di platino) a lungo rinnegata

La cantante non l’ha cantata per anni fino al 2025 nonostante avesse avuto un discre...
La Ruota della Fortuna - Gerry Scotti

Diego Fornaciari, chi è il batterista de La Ruota della Fortuna: ha un parente famosissimo

Il batterista della nuova Ruota della Fortuna è Diego Fornaciari: giovane talento, p...
Harry Styles

Harry Styles pubblica (finalmente) Aperture: testo, significato e il grande smacco all’Italia  

L'ex membro degli One Direction ha pubblicato il suo nuovo singolo, che anticipa il ...
Subsonica

I Subsonica pubblicano “Il tempo in me”: il significato del testo e perché è un brano speciale

È in uscita questo venerdì la nuova canzone della band torinese. Poi a fine marzo ar...

Personaggi

Francesco Petit

Francesco Petit
Tony Dallara

Tony Dallara
Julio Iglesias

Julio Iglesias
Finn Wolfhard

Finn Wolfhard

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963