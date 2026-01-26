Foo Fighters, fan in delirio: l'annuncio storico di Dave Grohl sul nuovo disco Dal palco dell'unica tappa australiana del loro tour, la band di Seattle ha annunciato un nuovo progetto: "Torneremo prima di quanto pensiate".

Grandissime novità in casa Foo Fighters. Nell’unica data della band in Tasmania (Australia), lo scorso fine settimana, il frontman della band di Seattle, Dave Grohl, ha dato una notizia che ha lasciato il pubblico a bocca aperta: "Potremmo avere un intero nuovo disco di ca**o di canzoni che abbiamo appena finito l’altro giorno". L’annuncio è arrivato a sorpresa: un nuovo album in arrivo dopo il successo di But Here We Are, che però risale al 2023. Da allora i Foo Fighters si sono esibiti in lungo e in largo, ma non erano usciti con altri dischi. Ora, invece, i fan possono iniziare il conto alla rovescia: "Questa non sarà l’ultima volta che ci vedrete – ha poi aggiunto Grohl -. Torneremo prima di quanto pensiate… e sarà prima del mio prossimo compleanno". Appuntamento, quindi, prima del 14 gennaio 2027, giorno di nascita del cantante, e facendo i conti mancano meno di 12 mesi.

A quasi tre anni dall’ultimo disco, But Here We Are, i Foo Fighters torneranno presto con un nuovo album. Ad annunciare il nuovo progetto è stato Dave Grohl, frontman della band, sul palco del concerto australiano in Tasmania, unica tappa del Take over tour: "Torneremo prima di quanto pensiate", ha urlato al pubblico dell’UTAS Stadium di Launceston, spiegando di aver appena finito di registrare un intero nuovo disco. Nessuna data ancora, ma la previsione che arriverà nei prossimi 12 mesi, prima del compleanno del cantante, il 14 gennaio 2027.

Intanto, il 5 luglio prossimo è l’Italia che aspetta i Foo Fighters: il gruppo sarà infatti all’Ippodromo SNAI La Maura in occasione degli I-Days Milano Coca Cola. E se lo scorso anno hanno festeggiato il loro 30esimo anniversario come band, pubblicando i singoli Today’s Song e Asking For A Friend, oltre a un EP dal vivo intitolato Are Playing Where??? Vol. I, ora i fan hanno qualcosa di nuovo da attendere, e magari nuove date di un tour inedito da prenotare.

