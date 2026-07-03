Follemente 2, il sequel si farà: Genovese ‘chiama’ Edoardo Leo, Pilar Fogliati e tutto il cast per un altro viaggio mentale Paolo Genovese rilancia “Follemente”: arriva il sequel del film con il cast originale: le riprese inizieranno dopo l’estate e l'uscita è già fissata al 2027.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Non tutti i sequel nascono dall’entusiasmo, alcuni nascono da una sorta di necessità. È il caso di Follemente 2, annunciato ufficialmente a Riccione durante la convention di 01 Distribution. Paolo Genovese ha scelto di tornare su questa storia perché, come ha spiegato lui stesso, c’erano ancora strade inesplorate e personaggi che avevano qualcosa da raccontare. Nel cast ritroveremo gli stessi volti del primo film. Edoardo Leo, Pilar Fogliati e tanti altri e, le riprese dovrebbero iniziare dopo l’estate. Ma scopriamo qualche dettaglio in più e quando lo vedremo al cinema.

Follemente 2 è ufficiale, perché Paolo Genovese ha voluto questo sequel

Avete capito benissimo, Follemente avrà un sequel. L’annuncio è arrivato durante la convention di 01 Distribution a Ciné, dove è stato confermato il ritorno di Paolo Genovese alla regia e dell’intero cast del primo film. Sul palco di Riccione, il regista ha spiegato le ragioni della scelta: "I sequel hanno una caratteristica abbastanza unica rispetto agli altri film: in qualche modo sono scelti dal pubblico. La cosa importante è non tradire quel pubblico e capire se hai ancora qualcosa da dire. Ad esempio per molto tempo mi hanno chiesto se avrei fatto un sequel di Perfetti sconosciuti, ma non l’ho mai preso in considerazione perché tutto quello che avevo da dire sull’argomento era lì. Stavolta invece c‘erano nuove strade da esplorare e questi personaggi potevano ancora raccontare un pezzo di quella storia". Le riprese di Follemente – Capitolo Secondo inizieranno dopo l’estate con Lotus Production e Leone Film Group, mentre l’uscita nelle sale è fissata per il 25 febbraio 2027 con 01 Distribution.

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In passato, raccontando la nascita del progetto a Repubblica, Genovese aveva spiegato: "Il germe risale a vent’anni fa, uno spot che facemmo con Luca Miniero per la Rai in cui si diceva "in ogni abbonato ce ne sono tanti e noi cerchiamo di raccontarli tutti". […] Ho sempre pensato che sarebbe bello raccontare quello che succede prima della parola. Quattro anni fa con Paolo Costella e poi con le altre sceneggiatrici Lucia Calamaro, Flaminia Grassi, Isabella Villar, abbiamo trovato la chiave di racconto".

Follemente, di cosa parla il film: trama e cast

Il film racconta il primo appuntamento tra Lara (Pilar Fogliati), reduce da una relazione difficile, e Piero (Edoardo Leo), padre divorziato. Dopo essersi conosciuti in un bar, si ritrovano a cena a casa di lei, tra imbarazzo, aspettative e timori. La particolarità della storia è che lo spettatore entra nella mente dei due protagonisti, dove le diverse personalità rappresentano emozioni, istinti e ragione, influenzando ogni loro scelta. Attraverso il confronto tra queste "voci interiori", il film esplora in modo ironico e originale i meccanismi della mente umana, trasformando una semplice commedia romantica in una riflessione sulle emozioni e sulle decisioni che guidano le relazioni. Nel cast troviamo anche:

Vittoria Puccini

Claudio Santamaria

Marco Giallini

Claudia Pandolfi

Emanuela Fanelli

Rocco Papaleo

Maria Chiara Giannetta

Maurizio Lastrico

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