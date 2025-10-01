Focus ascolti tv Reazione a Catena, l’impresa ‘silenziosa’ di Pino Insegno: i numeri che allarmano Marco Liorni Il game show di Rai 1 lascerà presto spazio a L’Eredità al termine di un’ottima stagione dal punto di vista dei dati Auditel: il futuro del preserale di Rai 1

Pino Insegno si è preso la sua ‘rivincita’. Dopo la complicata annata 2024, infatti, quest’anno Reazione a Catena è decollato negli ascolti tv. Il game show dell’estate di Rai 1 lascerà presto spazio a L’Eredità (a partire dal 6 ottobre) e per Marco Liorni l’asticella del preserale sarà notevolmente più alta dal punto di vista dei dati Auditel. Scopriamo tutti i dettagli.

Pino Insegno, il bilancio (ottimo) della stagione di Reazione a Catena

Gerry Scotti è indubbiamente il protagonista assoluto di questo inizio di stagione televisiva (con La Ruota della Fortuna che continua a macinare numeri da record e schiacciare la concorrenza di Stefano De Martino e Affari Tuoi), ma non solo. Mattatore ‘silenzioso’ degli ascolti tv, infatti, Pino Insegno si appresta a chiudere un’ottima cavalcata al timone di Reazione a Catena. Il game show dell’estate di Rai 1 passerà il testimone della fascia preserale di Rai 1 a L’Eredità di Marco Liorni a partire da lunedì 6 ottobre e Insegno, dopo la difficile annata 2024, si godrà la sua ‘rivincita’. Lo scorso anno, infatti, gli ascolti di Reazione a Catena furono oggetto di molte critiche, soprattutto considerato il confronto con l’edizione precedente (guidata proprio da Liorni). Pino Insegno – già nel mirino di molti come ‘pupillo’ della Rai meloniana e reduce dal flop de Il mercante in fiera – non riuscì a decollare nei dati Auditel anche e soprattutto a causa di un’estate ricca di eventi che minò la continuità dello show, dagli Europei di calcio alle Olimpiadi di Parigi.

Quest’anno, però, Pino Insegno non solo è riuscito a invertire la tendenza, ma anche a mettere segno ottimi numeri. La 19esima edizione di Reazione a Catena ha debuttato lo scorso 9 giugno con un misero 13,9% di share (‘alterato’ però dalla finale di Jannik Sinner al Roland Garros), assestandosi poi poco sopra al 21% di share. Da allora Insegno è stato autore di una vera e propria scalata che ha portato il game show di Rai 1 anche oltre il 24% di share, come ai ‘fasti’ dell’era Liorni. Basti pensare che dopo un weekend oltre il 23% di share Reazione a Catena ha iniziato questa settimana con un ottimo 24% di share (3,8 milioni di spettatori) ribadito anche martedì.

Il crollo di Paolo Bonolis e il nuovo ‘compito’ di Marco Liorni e L’Eredità

Dopo le polemiche per gli ascolti ‘gonfiati’ di inizio stagione e i dubbi sul rinnovo del contratto in Rai, insomma, Pino Insegno si è preso silenziosamente la sua ‘rivincita’ e non hai lasciato scampo nemmeno a Paolo Bonolis che, dopo essere tornato al timone di Avanti un altro! non è mai riuscito a impensierire Reazione a Catena negli ascolti tv del preserale. Anche Marco Liorni è avvisato: il collega di casa Rai dovrà guardarsi le spalle a partire dal 6 ottobre, quando L’Eredità tornerà in onda proprio al posto di Insegno. Il game show di punta di Rai 1 ha registrato una media di 3,4 milioni di telespettatori con il 23,7% di share nell’ultima stagione, una leggera flessione rispetto al 24,86% di share (3,6 milioni di spettatori) dell’edizione 2023/24. Liorni sarà dunque chiamato ad alzare l’asticella per tenere il passo di Insegno nel preserale e replicare la scalata di Reazione a Catena nei dati Auditel.

