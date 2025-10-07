Trova nel Magazine
Ascolti tv Grande Fratello, i 3 motivi del crollo: così Simona Ventura è affondata contro Blanca 3 (e ora rischia)

La seconda puntata del reality show di Canale 5 è piombata al 15,5% di share dopo il debutto: cast e format sotto accusa, ma la concorrenza di Blanca è spietata

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Grande Fratello deve fare i conti (letteralmente) con i numeri. La puntata andata in onda ieri lunedì 6 ottobre 2025, infatti, ha registrato un brusco calo degli ascolti tv e, sebbene si tratti solo della seconda diretta stagionale, il rischio flop rischia di essere più concreto che mai. Il tanto conclamato ‘ritorno alle origini’ non sta funzionando e, nonostante una Simona Ventura in grande spolvero, il cast di nip e il format ormai più che ventennale potrebbero non bastare, anche e soprattutto considerata la concorrenza a dir poco ingombrante di Blanca, che in prima serata su Rai 1 è decollata nei dati Auditel. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Grande Fratello, il crollo degli ascolti contro Blanca

Gli ascolti tv di ieri lunedì 6 ottobre non hanno premiato il Grande Fratello, crollato al 15,5% di share dopo il buon debutto della scorsa settimana. Il reality show condotto da Simona Ventura ha ‘smarrito’ più di 800mila spettatori nella seconda diretta stagionale e il rischio di un’altra edizione flop è dietro l’angolo. Tra i motivi di questo calo c’è ovviamente la concorrenza spietata di Rai 1, dove nel prime time di lunedì Blanca sta riscuotendo un enorme successo. La terza stagione della fiction con Maria Chiara Giannetta sta toccando forse il suo picco con una delle trame migliori della storia della serie, che tiene gli spettatori incollati allo schermo tra i dubbi della protagonista, indecisa se tenere o meno il bambino di cui è incinta e se portare avanti la tormentata storia d’amore con Liguori. Ieri Blanca ha toccato il 23,8% di share, migliorando addirittura i numeri dell’esordio e lasciando le briciole al GF e Canale 5 in prima serata.

Il problema del cast ‘nip’ e il format usurato

Nonostante il Grande Fratello abbia trovato una certezza in Simona Ventura, che sta conducendo il programma con la sua ben nota professionalità, lo stesso non si può dire per il cast, almeno per ora. La versione completamente ‘nip’, con personaggi sconosciuti al mondo dello spettacolo, ha indubbiamente meno richiamo rispetto alle precedenti edizioni con i ‘vipponi’ di Signorini, ma la vera difficoltà è alimentare la curiosità del pubblico dopo le presentazioni della prima puntata (che viaggiò oltre il 20% di share). Oltre al problema dell’hype introno al cast va poi aggiunto il ‘nodo’ del format, in onda letteralmente da un quarto di secolo. Proprio per celebrare la storia del GF quest’anno si è optato per un ‘ritorno alle origini’ con gieffini nip e regolamento più stringente, ma la struttura del reality è rimasta la stessa e al di là delle prime liti (Matteo contro i giovani, Francesco contro Donatella), dei primi flirt (più o meno fake quello tra Giulio e Benedetta) e drammi personale (la toccante storia di Grazia Kendi, abusata a 8 anni), le dinamiche non sono cambiate rispetto alle precedenti edizione. E a proposito di passato, il dato della seconda puntata (15,5% di share) ha già messo in allarme gli addetti ai lavori, soprattutto se confrontato con i numeri di Alfonso Signorini (che viaggiava intorno al 17%) dello scorso anno, che aveva portato Mediaset proprio a cercare riscatto.

