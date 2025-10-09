Affari Tuoi, il sorpasso a Scotti ha un milione di motivi: tutte le vincite (e le polemiche). Perché De Martino è scioccato Il game show di Rai 1 ha finalmente superato la concorrenza de La Ruota della Fortuna nell’access prime time degli ascolti tv grazie a cifre da record

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Stefano De Martino ha raggiunto Gerry Scotti. Ieri mercoledì 8 ottobre 2025, infatti, Affari Tuoi ha finalmente superato (seppure di poco) La Ruota della Fortuna e ritrovato la testa degli ascolti tv dell’access prime time per la prima volta in questa stagione televisiva. Il game show di Rai 1 è riuscito, un po’ a sorpresa, a colmare il gap di martedì e volare oltre i 5 milioni di spettatori: una risalita nei dati Auditel ‘aiutata’ sicuramente dalle recenti novità e soprattutto dalle vincite da record degli ultimi giorni. Scopriamo tutti i dettagli.

Affari Tuoi: le vincite da record di ottobre e la reazione di Stefano De Martino

La clamorosa ‘età dell’oro’ per i pacchisti di Affari Tuoi è iniziato lo scorso 28 settembre, quando Angelo dell’Abruzzo si è portato a casa 50mila euro. Una cifra più che discreta, che nel mese di ottobre ha spalancato le porte a un ‘filotto’ incredibile di vincite da record: il 1° ottobre il ‘veggente’ Giuseppe si è aggiudicato 50mila euro, poi un uno-due storico con una doppia vincita da 300mila euro; altri 100mila euro ai pacchisti di Friuli e Basilicata Luca e Veronica (e ieri anche a Claudia della Puglia), in mezzo 50mila a Federica e Francesca. Il game show condotto da Stefano De Martino, insomma, sta diventando una miniera d’oro per i pacchisti e lo stesso conduttore ieri ha ironizzato: "Chiedo scusa ai telespettatori, mi perdonerete, ma io una cosa la devo dire. Avete un cu*o ultimamente…". Di seguito la lista delle vincite consecutive di ottobre ad Affari Tuoi; il programma di punta dell’access prime time Rai ha ‘sborsato’ un totale di 1 milione e 65mila euro (1 milione e 222mila dal 28 settembre):

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ‘colpo’ negli ascolti tv contro La Ruota di Gerry Scotti e le polemiche

L’incredibile trend di vincite ad Affari Tuoi ha indubbiamente ‘aiutato’ il programma a risalire negli ascolti tv. Gli spettatori rimangono col fiato sospeso grazie ai pacchi ‘rossi’ rimasti fino all’ultimo e alle offerte disperate del ‘Dottore’. Dopo avere incassato sonore batoste (anche di oltre 1 milione di spettatori) contro La Ruota della Fortuna, ieri mercoledì 8 ottobre 2025 il game show di Stefano De Martino è volato oltre i 5 milioni di spettatori e ha superato (di poco) la concorrenza di Gerry Scotti per la prima volta in stagione. Inutile dire che le vincite da record, arrivate proprio in un momento critico nei dati Auditel, hanno insospettito i più maligni, che hanno accusato la Rai di avere architettato questo ‘filotto’ per attirare più pubblico. Polemiche nate da voci che, ovviamente, non hanno alcun riscontro.

Potrebbe interessarti anche