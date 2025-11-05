Mentana e Lilli Gruber, i vecchi ‘nemici’ fanno esplodere La7: cosa è successo
La rete di Urbano Cairo ha chiuso un ottobre da sogno grazie al Tg e all’access prime time di Otto e mezzo: tutti gli ascolti nel dettaglio
La7 vola negli ascolti tv. La rete di Urbano Cairo, infatti, ha chiuso un mese di ottobre da sogno dal punto di vista dei dati Auditel, anche e soprattutto grazie a due dei suoi volti simbolo: Enrico Mentana e Lilli Gruber. I due vecchi ‘nemici’ (non sono mancati attriti interni in passato) hanno fatto pace e oggi trainano La7 a suon di spettatori al timone del Tg La7 e di Otto e mezzo. Scopriamo tutti i numeri e i dettagli.
La7, ascolti super con Enrico Mentana e Lilli Gruber
Il mese di ottobre è andato in archivio e in casa La7 è tempo di fare degli (ottimi) bilanci. La rete di Urbano Cairo, infatti, ha registrato ottimi numeri, imponendosi tra le reti leader degli ascolti tv. Come evidenziato dal portale Affari Italiani, La7 è stata la terza rete più vista a ottobre – dietro solo a Rai 1 e Canale 5 – nella fascia oraria tra le 20:00 e le 22:30, comprensiva dell’access prime time e della prima serata. Il cambio di passo, come sempre, arriva proprio con l’inizio del Tg La7 condotto da Enrico Mentana, che porta sulla rete di Urbano Cairo spesso e volentieri anche più di mezzo milione di spettatori. L’ottima serata prosegue in access con Otto e mezzo, guidato da Lilli Gruber, che regge benissimo in una fascia oraria dominata dalla sfida tra Affari Tuoi di Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. In crescita anche il daytime, davanti a Rai 2 negli ascolti.
Il successo dopo le frecciate (e la pace) a La7
La7 si gode dunque un momento magico e un trend più che positivo negli ascolti tv, trascinata anche e soprattutto dai suoi conduttori e giornalisti di punta, Enrico Mentana e Lilli Gruber. I due ex ‘nemici’ sono stati protagonisti di un lungo botta e risposta interno infuocato lo scorso anno a causa dei "ritardi" del telegiornale di Mentana che facevano slittare la diretta di Otto e mezzo ben oltre le 20:30. Fu lo stesso Urbano Cairo a placare le polemiche con un comunicato, sottoscritto sia da Mentana che da Gruber: "Fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti. Va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio".
