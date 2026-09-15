Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

DiMartedì, Floris ultimo baluardo della pluralità di informazione: mentre il giornalismo in tv perde pezzi illustri, lui resta saldo al timone

Tra politica, economia e satira: come il programma di Giovanni Floris continua a raccontare l'Italia su La7.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, torna con una nuova stagione il 15 settembre alle 21:15, arrivando alla sua tredicesima edizione. Il programma rimane sostanzialmente invariato: politica, economia, attualità e cronaca, raccontati attraverso interviste, sondaggi, reportage e discussioni con politici, giornalisti ed esperti. E, dulcis in fundo, il momento dedicato alla satira di Luca e Paolo.

Un formati, quello di Floris, che si inserisce in un palinsesto di La7 fortemente concentrato sull’informazione e sull’approfondimento, al fianco di trasmissioni come La Torre di Babele, Una giornata particolare, Piazzapulita, Propaganda Live e In altre parole.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

E se il panorama televisivo italiano pare saturo di questo tipo di programmi, diMartedì ha dalla sua elementi diversi, non si limita a raccontare una notizia, ma cerca di analizzarla da diversi punti di vista: la politica viene collegata all’economia e alla vita quotidiana, i sondaggi mostrano cosa pensa l’opinione pubblica e i reportage raccontano i problemi direttamente dalla realtà.

Potrebbe interessarti anche

Michelle Hunziker

Stasera in tv (15 settembre), Hunziker accende Superkaraoke e l’Italvolley sfida la Cechia

Coppa Italia in chiaro con Fiorentina-Pisa su Italia 1, Dimartedì di Giovanni Floris...
enrico mentana la7

Enrico Mentana via da La7? Le ipotesi sul futuro del conduttore e il nome del sostituto (inaspettato)

Si sta parlando di un presunto addio di Enrico Mentana da La7 ed ecco chi potrebbe p...
Enrico Mentana - Urbano Cairo

Palinsesti La7 2026/2027: Cairo si tiene i big (tranne Mentana?), zero show e la serie più attesa da Sky

Tra le novità spicca M – Il figlio del secolo, incognita rinnovo del contratto del d...
Fefè De Giorgi, ct della Nazionale italiana di pallavolo

Stasera in tv, 10 settembre: Italia-Svezia agli Europei di volley o Hotel Costiera con Jesse Williams?

Cosa vedere stasera in tv? La cronaca di Speciale PiazzaPulita su La7 contro lo show...
Filorosso

Filorosso, Montelone sopravvive all’estate e sfida Milo Infante: cosa succede stasera

Il programma di Antonino Monteleone e Adele Grossi viene riconfermato il martedì ser...
Quando Michele Riondino quasi disse no al prequel del cult con Luca Zingaretti su RaiPlay

Stasera in tv (31 agosto): Il giovane Montalbano indaga, si ride con Scherzi a parte

Cosa vedere stasera in tv? Azione con Dave Bautista in The killer's game su Italia 1...
Enrico Mentana

Enrico Mentana, nessuna parola sul contratto in scadenza a La7, ma scattano delle frecciate: "C'era un'idea di futuro, adesso no"

Il direttore del TG La7 torna a parlare di politica, informazione e del rapporto con...
Filippo Bisciglia - Temptation Island

Stasera in tv (14 settembre), Bisciglia riaccende i falò contro Porro e il commissario Riondino

Cosa vedere stasera in tv? Azione con The Protegè su Italia 1 sfida il western di Dj...
Ascolti 14 settembre 2026

Ascolti tv ieri (14 settembre): Il giovane Montalbano 'azzoppa' il finale di Temptation Island, grande ritorno di Massimo Giletti

Lo speciale del reality di Filippo Bisciglia al 20,2% di share, la fiction con Miche...

Personaggi

Daniele Piervincenzi

Daniele Piervincenzi
Raffaella Griggi

Raffaella Griggi
Domenico Iannacone

Domenico Iannacone
Massimo Giletti

Massimo Giletti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963