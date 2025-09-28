Floriana Secondi, la vita privata: il flirt con Mammucari, il figlio bullizzato e la rinascita grazie al fidanzato Angelo Vincitrice del Grande Fratello nel 2003, sarà commentatrice d'eccezione nella nuova edizione condotta da Simona Ventura. Ha partecipato anche all'Isola dei Famosi.

Floriana Secondi torna oggi sotto i riflettori come ospite a Verissimo, a pochi giorni dall’annuncio del suo nuovo ruolo come commentatrice fissa per il Grande Fratello di Simona Ventura. L’ex vincitrice del reality, grintosa e sempre schietta, ha saputo trasformare la sua vita in un racconto pubblico capace di appassionare tantissimi italiani. Dai grandi amori tormentati ai flirt chiacchieratissimi – soprattutto quello con Teo Mammucari – passando per il rapporto intenso e sincero con il figlio, Floriana Secondi si è spesso messa a nudo, senza filtri, raccontando gioie e dolori della sua vita privata. Ecco i dettagli.

Floriana Secondi, i flirt dopo il Grane Fratello e la rinascita con Angelo

Vincitrice del Grande Fratello nel 2003, Floriana Secondi ha sempre vissuto la sua vita sentimentale senza paura, anche nei momenti più complicati. Dopo la tormentata relazione con l’ex compagno Daniele Pompili, con cui oggi i rapporti sarebbero praticamente azzerati, l’ex gieffina si è lasciata alle spalle anche un chiacchierato flirt con Teo Mammucari. "L’ho detto anche tanti anni fa. Io non mi vergogno di dire quello che faccio", ha ammesso Floriana a proposito dell’incontro con il conduttore.

Poi è arrivato il nuovo equilibrio, grazie al fidanzato Angelo. La loro storia, come raccontato dalla stessa coppia, ha avuto origini insospettabili. Si erano conosciuti anni fa, durante uno spettacolo di Floriana con Enzo Salvi, ma per diverso tempo le loro vite hanno seguito strade separate. Solo più tardi, tramite il manager di Floriana, le circostanze li hanno riavvicinati e dopo una prima cena insieme è nata una relazione che dura ancora oggi. "Andammo a cena insieme e iniziò questo rapporto", ha ricordato Angelo a Pomeriggio Cinque, sottolineando come la loro sia stata una crescita comune basata su complicità e reciprocità.

Floriana Secondi e il rapporto speciale con il figlio Domiziano

Al centro della vita di Floriana c’è però, soprattutto, il figlio Domiziano, nato nel 2008 dalla relazione con Mirko Santini, suo ex marito. La maternità ha segnato profondamente la concorrente romana, eppure il rapporto tra madre e figlio non è stato sempre facile. Floriana ha raccontato più volte delle profonde differenze di carattere che li dividono e delle sue paure, tanto forti da spingerla a portare Domiziano da un prete esorcista quando il bambino era piccolo e faceva "troppe domande". "Tante volte si vergogna di me, siamo diversissimi, siamo opposti", ha confidato a Belve l’ex gieffina. "È troppo serio, è nato vecchio".

Tra le prove più dure affrontate da Domiziano, il bullismo a scuola, che lo ha costretto addirittura a cambiare istituto. Solo con il tempo il giovane è riuscito a riprendersi, sostenuto dall’affetto materno. La loro complicità è apparsa chiara anche quando, durante la partecipazione di Floriana a L’Isola dei Famosi, Domiziano ha fatto sentire la sua presenza alla mamma mandando un messaggio di incoraggiamento in diretta: "Ciao mamma, mi manchi ma sono felice e orgoglioso di te e di questa esperienza che stai facendo".

Con un passato irrequieto e una rinascita personale e familiare, Floriana Secondi oggi guarda al futuro con grinta, consapevole che le sue storie – d’amore e di vita – possono essere un esempio e un sostegno per chi, come lei, non smette mai di dare il massimo.

