Ballando con le Stelle, Flora Canto nel cast? Lei risponde: "Volentieri". La frecciata a Milly Carlucci e il suo futuro in tv Flora Canto potrebbe entrare nel cast dei concorrenti di Ballando con le Stelle? Ecco cosa ha risposto lei su questa ipotesi

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Flora Canto potrebbe essere perfetta nel ruolo di concorrente di Ballando con le Stelle. Questo è ciò che pensano molti telespettatori che, nel corso degli anni, hanno visto l’attrice sperimentare diverse esperienze televisive. In un’intervista rilasciata per il settimanale Leggo, la moglie di Enrico Brignano ha infatti parlato di passato, presente e futuro, rivelando anche qualche sogno nel cassetto.

Flora Canto potrebbe andare a Ballando con le Stelle? Cosa ne pensa lei

In questi giorni, Flora Canto sta promuovendo i Papi Summer Live Show, di cui è protagonista nel gran finale e che si tiene nella Piscina Monumentale di Viterbo. In questa occasione, la showgirl presenta un estratto di Me la Canto e me la Sogno… ancora, lo spettacolo che è scritto interamente da lei e che farà il giro dei più importanti teatri d’Italia nel mese di ottobre. Si tratta di un insieme di monologhi ma anche di canzoni e balli che riprendono la quotidianità di Flora Canto ma soprattutto quello che una donna contemporanea deve vivere in questa società, cioè le difficoltà di tenere insieme il ruolo di mamma, lavoratrice, artista e sognatrice.

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Durante la stessa intervista, rilasciata per Leggo, l’attrice ha parlato anche del suo desiderio di partecipare al talent show Ballando con le Stelle, condotto come ogni anno da Milly Carlucci. Le è infatti stato chiesto se parteciperebbe mai al programma di Rai 1 e lei ha risposto: "Me lo dicono in tanti. Se riuscite a convincere Milly Carlucci, lo faccio volentieri". Che possa essere una frecciata alla conduttrice, la quale sta già organizzando il cast per la prossima edizione di Ballando?

Per il momento non ci sono altre informazioni in merito, ma solo tante ipotesi su chi possano essere i prossimi concorrenti ufficiali della trasmissione del sabato sera.

I primi concorrenti annunciati dalla produzione di Ballando con le Stelle

La produzione del talent show ha intanto annunciato i primi concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione. Tra i nomi già svelati ci sono quelli di Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi (compagna di Francesco Totti), Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Monica Guerritore, Anna Safroncik e Alberto Ravagnani.

Sul fronte dei ballerini professionisti, è stato confermato l’ingresso della professionista Gioia Giovanatti. Le indiscrezioni dicono invece che Pasquale La Rocca potrebbe andare via dal programma per essere sostituito da Leonardo Lini, fratello della ballerina Giada Lini. Per le novità ufficiale bisognerà però attendere ancora un po’.

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