Il flirt di Riccardo Scamarcio con una ragazza dell’elite romana
Dalla celebre ispirazione al romanzo best seller, fino al tributo all'interno del film, ecco tutti i retroscena sul cult anni 2000 che ha fatto sognare tutti.
Tre metri sopra il cielo, ispirato al romanzo di Federico Moccia, racconta la storia di Step (Riccardo Scamarcio), ragazzo ribelle e istintivo, e di Babi (Katy Louise Saunders), giovane studentessa della Roma borghese. I due si incontrano quasi per caso e finiscono per vivere una relazione intensa e tormentata, segnata da momenti di forte passione ma anche da scontri dovuti ai loro mondi opposti. La loro storia si srotola sullo sfondo di corse clandestine, litigi familiari e difficoltà personali, consacrando i due attori come volti simbolo di un’intera generazione di adolescenti cresciuti nei primi Duemila. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Tre metri sopra il cielo va in onda stasera stessa, su La 5, alle 23:20.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Eduardo Scarpetta, chi è l’attore di nobile discendenza: la famiglia, la fidanzata (famosa) e la carriera
Da L’Amica Geniale a Lidia Poët, l’attore napoletano ha vinto anche un David ed è ni...
Mia Martini: l’ex fidanzato famoso, la malattia che la tormentava, i dubbi sulla tragica morte
Dal grande successo alle maldicenze crudeli, dall’amore con Fossati al mistero della...
Il legame speciale di Elena Sofia Ricci con un collega: chi è lui
Dal celebre regista alla guida del progetto, al romanzo record da cui trae ispirazio...
Aema, la storia vera che ha sconvolto la Corea nella serie tv Netflix: trama, trailer e quando esce
Aema è la nuova serie Netflix coreana che porta in scena la storia vera del primo fi...
Stasera in tv (26 agosto), Amadeus e Rebecca Staffelli si spartiscono la serata, cosa hanno in mente?
I programmi da vedere stasera in tv, martedì 26 agosto 2025. Dalla sfida di The Cage...
Una pallottola spuntata, tutte le misteriose location del film con Liam Neeson e Pamela Anderson
Il reboot della celebre pellicola cult anni '90 è un viaggio tra location reali e se...
Mani Nude, Alessandro Gassmann è un carceriere pronto a tutto: quando esce il film su Paramount+
Mani Nude, film diretto da Mauro Mancini e tratto dal romanzo omonimo di Paola Barba...
Young Millionaires su Netflix, come fanno dei minorenni a diventare ricchi (e quando esce la serie)
Quattro amici si ritrovano improvvisamente milionari, ma il sogno diventa in fretta ...