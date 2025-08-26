Trova nel Magazine
Libero Magazine

Il flirt di Riccardo Scamarcio con una ragazza dell’elite romana

Dalla celebre ispirazione al romanzo best seller, fino al tributo all'interno del film, ecco tutti i retroscena sul cult anni 2000 che ha fatto sognare tutti.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Tre metri sopra il cielo, ispirato al romanzo di Federico Moccia, racconta la storia di Step (Riccardo Scamarcio), ragazzo ribelle e istintivo, e di Babi (Katy Louise Saunders), giovane studentessa della Roma borghese. I due si incontrano quasi per caso e finiscono per vivere una relazione intensa e tormentata, segnata da momenti di forte passione ma anche da scontri dovuti ai loro mondi opposti. La loro storia si srotola sullo sfondo di corse clandestine, litigi familiari e difficoltà personali, consacrando i due attori come volti simbolo di un’intera generazione di adolescenti cresciuti nei primi Duemila.
Tre metri sopra il cielo va in onda stasera stessa, su La 5, alle 23:20.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta, chi è l’attore di nobile discendenza: la famiglia, la fidanzata (famosa) e la carriera

Da L’Amica Geniale a Lidia Poët, l’attore napoletano ha vinto anche un David ed è ni...
Mia Martini

Mia Martini: l’ex fidanzato famoso, la malattia che la tormentava, i dubbi sulla tragica morte

Dal grande successo alle maldicenze crudeli, dall’amore con Fossati al mistero della...
Elena Sofia Ricci

Il legame speciale di Elena Sofia Ricci con un collega: chi è lui

Dal celebre regista alla guida del progetto, al romanzo record da cui trae ispirazio...
Aema, la piccante serie TV coreana arriva su Netflix: data e trama

Aema, la storia vera che ha sconvolto la Corea nella serie tv Netflix: trama, trailer e quando esce

Aema è la nuova serie Netflix coreana che porta in scena la storia vera del primo fi...
Amadeus e Rebecca Staffelli

Stasera in tv (26 agosto), Amadeus e Rebecca Staffelli si spartiscono la serata, cosa hanno in mente?

I programmi da vedere stasera in tv, martedì 26 agosto 2025. Dalla sfida di The Cage...
Una pallottola spuntata

Una pallottola spuntata, tutte le misteriose location del film con Liam Neeson e Pamela Anderson

Il reboot della celebre pellicola cult anni '90 è un viaggio tra location reali e se...
Quando esce Mani Nude su Paramount+: tutto sul film con Alessandro Gassmann

Mani Nude, Alessandro Gassmann è un carceriere pronto a tutto: quando esce il film su Paramount+

Mani Nude, film diretto da Mauro Mancini e tratto dal romanzo omonimo di Paola Barba...
Netflix, Young Millionaires in streaming dal 13 agosto

Young Millionaires su Netflix, come fanno dei minorenni a diventare ricchi (e quando esce la serie)

Quattro amici si ritrovano improvvisamente milionari, ma il sogno diventa in fretta ...
Il mio anno a Oxford, differenze tra libro e film: il finale divide

Il mio anno a Oxford, le differenze tra il libro e il film Netflix fanno infuriare i fan: perché il finale è diverso

Il mio anno a Oxford, il film di Netflix presenta molte differenze rispetto al roman...

Personaggi

L'attrice Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia
Dua Lipa

Dua Lipa
Barbara D’Urso

Barbara D'Urso
Nicla Ozenda

Nicla Ozenda

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963