Kristen Stewart ritrova l’ombra di Twilight: torna tra i vampiri nel nuovo thriller oscuro ed estremo, ma al suo fianco non c’è Robert Pattinson Al via le riprese per Flesh of the Gods: Kristen Stewart e Wagner Moura reciteranno fianco a fianconel nuovo thriller vampiresco di Panos Cosmatos. I dettagli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. E è proprio così per Kristen Stewart, attrice famosissima che, dopo aver fatto innamorare tutti con la sua storia d’amore con Robert Pattinson in Twilight, torna nel mondo dei vampiri nel nuovo film Flesh of the Gods, di cui è protagonista insieme a Wagner Moura. Stando alle ultime notizie, sono iniziate le riprese, ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Flesh of the Gods, iniziate le riprese del nuovo film vampiresco con Kristen Stewart

Ebbene sì, stando a quanto riportato da Deadline, Flesh Of The Gods, thriller sui vampiri ambientato nella Los Angeles degli anni ’80, ha iniziato le riprese nelle Isole Canarie e proseguirà la lavorazione a Colonia, in Germania. Il film, diretto da Panos Cosmatos (Mandy) e già acquistato da A24 per la distribuzione negli Stati Uniti, vede protagonisti Kristen Stewart e Wagner Moura nei ruoli di una coppia sposata che viene trascinata in un mondo notturno fatto di eccessi, mistero e violenza dopo l’incontro con una donna enigmatica e la sua banda di festaioli. Nel cast si aggiungono anche Esmé Creed-Miles, Roland Møller e Alba Baptista. La sceneggiatura è firmata da Andrew Kevin Walker (Se7en), mentre la produzione coinvolge diverse società, tra cui XYZ Films, che cura anche le vendite internazionali.

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Il progetto segna una nuova collaborazione tra Cosmatos e XYZ dopo altri lavori recenti come Something Beautiful con Miley Cyrus e Nekrokosm, attualmente in sviluppo con A24. Intanto i nuovi membri del cast sono impegnati anche in altri importanti progetti cinematografici e televisivi, tra cui Voltron, Warrior Nun e il nuovo adattamento di Ragione e sentimento.

Kristen Stewart si candida per dirigere un remake di Twilight

Mesi fa, Kristen Stewart ha sorpreso tutti dichiarando che vorrebbe dirigere un remake di Twilight, la saga che l’ha resa famosa nel ruolo di Bella Swan accanto a Robert Pattinson e Taylor Lautner. Intervistata da Entertainment Tonight, l’attrice ha elogiato il lavoro dei registi della saga: "Adoro ciò che tutti i registi hanno fatto con quei film". Parlando dell’eventualità di un nuovo adattamento, Stewart ha aggiunto: "Immaginate se avessimo un budget enorme e tanto amore e sostegno" e poi ha concluso: "Mi piacerebbe riadattarlo, sì, certo, farò il remake. Lo farò. Mi impegno".

L’attrice ha anche raccontato di riflettere ancora oggi sull’impatto della saga, spiegando che molte persone la riguardano durante le feste: "Mi sono chiesta: ‘Come sta invecchiando?’ Perché tutti loro lo guardano ogni anno a Natale con la famiglia". Stewart ha debuttato alla regia con The Chronology of Water, uscito nelle sale americane il 25 dicembre 2025.

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