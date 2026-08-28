Flavio Insinna torna su Rai 1: la replica di TecheTeche Show riporta in scena un volto amatissimo Flavio Insinna torna in prima serata su Rai 1 con la replica di TecheTeche Show, dedicata a Lucio Battisti: un’occasione per rivederlo alla conduzione.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Flavio Insinna torna a occupare la prima serata di Rai 1, anche se questa volta non con un programma inedito. Oggi, venerdì 28 agosto andrà infatti in onda una replica di TecheTeche Show, il format che lo ha visto protagonista alla conduzione. La puntata è dedicata a uno dei nomi più importanti della musica italiana: Lucio Battisti. Un appuntamento che permetterà al pubblico di rivivere immagini storiche e momenti televisivi difficili da dimenticare.

Ma la replica ha anche un altro motivo di interesse: riportare Insinna sul primo canale Rai, dove la sua presenza in prima serata manca ormai da tempo.

TecheTeche Show, la puntata dedicata a Lucio Battisti

La puntata di TecheTeche Show proposta nuovamente venerdì sera è quella intitolata "Lucio Battisti Numero Uno". Il programma utilizza il vastissimo archivio Rai per costruire un racconto attraverso filmati, interviste, esibizioni e testimonianze legate ai grandi protagonisti dello spettacolo italiano.

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Al centro dell’appuntamento c’è naturalmente Lucio Battisti, artista che ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana. Le sue canzoni, diventate nel tempo vere e proprie colonne sonore di diverse generazioni, vengono ripercorse attraverso le immagini televisive del passato. A guidare il pubblico nel viaggio è Flavio Insinna, nel ruolo di narratore e accompagnatore degli spezzoni provenienti dalle Teche Rai. Il racconto, però, non si limita esclusivamente a Battisti: il materiale d’archivio permette di riportare alla luce anche altri artisti e personaggi che hanno contribuito a definire l’immaginario musicale e televisivo di quegli anni.

Flavio Insinna torna in prima serata su Rai 1

Il vero elemento di curiosità della serata riguarda però proprio Insinna. La messa in onda rappresenta infatti un’occasione per rivedere il conduttore alla guida di un programma di prima serata su Rai 1, seppure attraverso una puntata già trasmessa in precedenza. La versione serale di TecheTeche Show aveva conquistato l’attenzione del pubblico con appuntamenti dedicati a grandi protagonisti dello spettacolo. Tra le puntate realizzate figuravano quelle dedicate a Gianni Morandi, Claudio Baglioni e Fiorello, costruite sempre sfruttando il patrimonio storico conservato negli archivi della Rai.

Il progetto nasceva dall’esperienza di TecheTecheté, appuntamento preserale molto seguito e diventato nel tempo una presenza fissa dell’estate televisiva. Il passaggio alla prima serata ha permesso di ampliare il formato e dare maggiore spazio al racconto dei protagonisti. La replica di venerdì 28 agosto, dunque, non porta una novità assoluta nel palinsesto, ma può rappresentare per molti telespettatori un piacevole ritorno. Soprattutto per chi aspettava di ritrovare Insinna in tv in un ruolo che gli è particolarmente familiare: quello del padrone di casa capace di accompagnare il pubblico tra ricordi, musica e grandi momenti della televisione italiana. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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