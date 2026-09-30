Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Flavio Insinna, la sua carriera meritava un'altra storia: il curioso caso di un conduttore che la tv sembra aver dimenticato

Dagli anni d'oro di Affari Tuoi e L'Eredità al ritorno in Rai accanto a Gabriele Cirilli: gli errori ci sono stati, ma oggi il suo ruolo in tv fa riflettere

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Giornalista e content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Flavio Insinna a Tale e Quale Show non è uno scandalo. Non perché il programma sia da meno: tutt’altro. È uno degli appuntamenti di punta della Rai. Ma proprio per questo la sua presenza fa riflettere. Per anni Insinna è stato uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana: Don Matteo, Affari Tuoi, L’Eredità, prime serate e conduzioni importanti. Poi qualcosa è cambiato. Ci sono stati errori, polemiche, una parentesi a La7 e, oggi, il ritorno in Rai come concorrente speciale insieme a Gabriele Cirilli.

Non è il programma, è il ruolo

Insinna ha sbagliato? Certo. Ma chi non ha mai sbagliato in televisione? Il punto è che oggi lo vediamo in un ruolo decisamente più piccolo rispetto a quello che aveva conquistato. E dispiace, perché non stiamo parlando di un volto senza esperienza o di un professionista arrivato per caso. Insinna resta un ottimo conduttore e proprio per questo viene da chiedersi se la televisione italiana non abbia ancora trovato il modo giusto per valorizzarlo.

Inglas Vetri

Il futuro del vetro nell’interior design

Forme inedite: dall’innovazione dei vetri curvi al design su misura

LEGGI

Personaggi

Nathan Kiboba

Nathan Kiboba
Alessandro Sortino

Alessandro Sortino
Mario Giuliacci

Mario Giuliacci
Laura Valente

Laura Valente

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963