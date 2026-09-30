Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Flavio Insinna a Tale e Quale Show non è uno scandalo. Non perché il programma sia da meno: tutt’altro. È uno degli appuntamenti di punta della Rai. Ma proprio per questo la sua presenza fa riflettere. Per anni Insinna è stato uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana: Don Matteo, Affari Tuoi, L’Eredità, prime serate e conduzioni importanti. Poi qualcosa è cambiato. Ci sono stati errori, polemiche, una parentesi a La7 e, oggi, il ritorno in Rai come concorrente speciale insieme a Gabriele Cirilli.

Non è il programma, è il ruolo

Insinna ha sbagliato? Certo. Ma chi non ha mai sbagliato in televisione? Il punto è che oggi lo vediamo in un ruolo decisamente più piccolo rispetto a quello che aveva conquistato. E dispiace, perché non stiamo parlando di un volto senza esperienza o di un professionista arrivato per caso. Insinna resta un ottimo conduttore e proprio per questo viene da chiedersi se la televisione italiana non abbia ancora trovato il modo giusto per valorizzarlo.