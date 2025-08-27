Flavio Insinna, Famiglie d’Italia su La7 chiude i battenti: “Purtroppo non ci siamo riusciti”. Cosa farà adesso
Il noto conduttore ha rivelato attraverso i social che il programma pre-serale non avrà una seconda stagione, rivelando anche i motivi della triste scelta.
Flavio Insinna dovrà dire addio al suo programma pre-serale Famiglie d’Italia in onda ogni sera su La7. La notizia è arrivata direttamente dal conduttore che, attraverso diversi post pubblicati sulla piattaforma X, ha raccontato ai fan ciò che sta accadendo e con grande rammarico ha annunciato la chiusura definitiva del programma che non verrà rinnovato per una seconda stagione. Per il conduttore sono però già previsti altri impegni che lo riporteranno nuovamente in Rai: scopriamo di più.
Flavio Insinna dice addio a La7: "Fratelli d’Italia chiude. Non ci siamo riusciti"
"Ciao Famiglia e Famiglia di Famiglie di Italia, voglio ringraziare tutte e tutti. Chi ha lavorato con me chi ha giocato con noi chi ha sostenuto, prodotto, guardato… insomma grazie di cuore a tutta la famiglia. Grazie a La7, a tutta la squadra, dirigenti, autrici, autori, amici, collaboratori, tutte e tutti di tutti i reparti. Grazie!", ha scritto il conduttore Flavio Insinna sulla piattaforma X.
Poi, l’annuncio della chiusura definitiva del suo programma e il grande rammarico. "Una bellissima squadra e quindi il mio grazie è sincero e pieno di riconoscenza. Purtroppo, parlo a titolo personale, il programma non avrà una seconda stagione. Peccato (parlo sempre a titolo personale). Speravo di ritrovare tutte e tutti e ripartire per una nuova stagione con tante famiglie amiche e amici. Pazienza. Purtroppo non siamo riusciti a fare ascolti alti e mi dispiace perché ce la abbiamo messa tutta. Veramente. Grazie ancora. Grazie di cuore. In bocca al lupo a tutti noi, buona stagione, sia per chi guarda sia per chi lavora. Vi voglio bene".
La totale sincerità del conduttore, che ha rivelato di non essere riuscito a raggiungere i risultati di ascolto sperati, ha colpito molto i fan, che hanno subito commentato il suo post con messaggi di affetto e di supporto.
Flavio Insinna torna in Rai: cosa farà il conduttore
I fan di Flavio Insinna non devono però disperare, perché nonostante la chiusura di Famiglie d’Italia su La7, il conduttore molto presto tornerà in ogni caso sul piccolo schermo. Per lui sono infatti già previsti diversi impegni televisivi, primo su tutti il ritorno su Rai1 tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. Da ciò che è emerso fino ad ora, Insinna si ritroverà a dare vita a grandi imitazioni in coppia con Gabriele Cirilli. Uno spettacolo decisamente imperdibile che porterà divertimento e allegria nelle serate degli italiani.
