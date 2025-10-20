Flavio Insinna sfida la più brutta delle malattie in questo film biografico su RaiPlay L'ex conduttore de L'Eredità interpreta con coraggio un padre che deve sopportare la sofferenza del figlio per poi vederlo rinascere

Roberto Ciucci Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Lo conosciamo per la conduzione di diversi programmi di successo sulla Rai, tra cui L’Eredità, ma anche per il ruolo del Capitano Anceschi in Don Matteo. In streaming nel catalogo di RaiPlay, però, c’è un film potentissimo in cui Flavio Insinna brilla, regalando una performance da applausi. Una pellicola che unisce sport, dolore, malattia e rinascita e che è tratta da una storia vera. Nel cast anche Alessio Vassallo, Egle Doria, Chiara Cavaliere ed Elena Funari.

La stoccata vincente in streaming su RaiPlay con Flavio Insinna

Diretto da Nicola Campiotti e ispirato al libro di Paolo Pizzo e Maurizio Nicita, La stoccata vincente racconta la vita di Pizzo (interpretato da Vassallo), ripercorrendo l’infanzia e la giovinezza dello schermidore, due volte campione del mondo nella spada e che da adolescente ha affrontato un tumore al cervello. Anni di ospedali, operazioni e difficoltà, affrontate da Paolo ma anche e soprattutto da suo padre Piero, che qui ha il volto di Flavio Insinna. Doria è la madre Patrizia, Cavaliere la sorella Marina e Funari Lavinia Bonessio, futura moglie di Paolo.

Quello di Piero è il ruolo di un uomo ruvido ma pieno d’amore, un padre ostinato che lotta per ogni speranza con la stessa tenacia con cui il figlio duella con la spada. Qui Insinna è straordinario nel regalare un ritratto autentico e chiaramente sentito.

Sullo sfondo, ma non solo, la Sicilia

La stoccata vincente è stato girato tra Catania e la zona dell’Etna e mostra una Sicilia autentica, assolata e concreta. L’isola non è solamente un fondale per la storia, ma un vero e proprio personaggio, che accoglie nel proprio abbraccio la caduta e la rinascita di Paolo Pizzo. Lo schermidore ha curato in prima persona la sceneggiatura con una consulenza diretta, garantendo autenticità alla storia.

Attraverso un uso sapiente del flashback, il film racconta con delicatezza la storia di Paolo bambino in ospedale e che rinasce sulle pedane fino al Campionato del mondo a Catania nel 2011, il punto più alto. Se avete amato i grandi film di sport e rinascita come Il campione o Sul più bello, in La stoccata vincente troverete la medesima potenza emotiva, ma più matura e sincera.

Dove vedere La stoccata vincente in streaming

Se vi siete appassionati alla storia di Paolo Pizzo e volete saperne di più, trovate La stoccata vincente con Flavio Insinna in streaming senza costi nel catalogo di RaiPlay.

