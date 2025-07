Flavia Vento ci ricasca, haters scatenati dopo l'ultimo messaggio (choc): “Mi vergogno di vivere in questa terra” La showgirl è finita nella bufera dopo l'ennesimo tweet divisivo. Stavolta, ha invocato una sorta di Apocalisse. E gli utenti di X non si sono fatti certo pregare.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

L’ultimo intervento social di Flavia Vento sta scatenando una bufera online. La showgirl, che in passato ha fatto più di un’affermazione controversa, stavolta è finita al centro della chiacchiericcio social per un tweet piuttosto strano. In cui in sostanza finisce per invocare l’Apocalisse e una giustizia universale auspicata (se non imminente). E a ruota, come era facile che avvenisse, una legione di haters e utenti social ha iniziato a prendere di mira la Vento. Che tuttavia ha deciso di rincarare la dose con un secondo messaggio dello stesso tenore. Ecco di seguito tutti i particolari.

Flavia Vento, la reazione degli haters dopo il messaggio choc

Alcuni ricorderanno quando Flavia Vento, un tempo showgirl di grido e modella da copertine, se ne uscì dichiarando di avere assistito a un’apparizione della Madonna. Anche all’epoca, la Vento attirò su di sé un’ondata di critiche, tra il serio e il divertito, senza che questo la spingesse però a ritrattare quanto detto. Lo stesso è accaduto di recente, sul profilo X di Flavia, quando lei ha deciso di sganciare un’ulteriore ‘bomba’, stavolta dai toni esplicitamente apocalittici.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Mi vergogno di vivere in questa terra di pazzi", ha scritto Flavia Vento, "ma verrà il giorno che Gesù tornerà su questo pianeta e ci sarà la giustizia universale". Insomma, parole forti che senza un contesto o una giustificazione chiara hanno portato molto presto alla reazione (spesso ironica) dei tanti follower della showgirl. "Flavia ti vogliamo bene", ha scritto qualcuno in risposta, "ma in questa terra di pazzi tu sei l’imperatrice assoluta". E ancora: "Digli di non prendere il Grande Raccordo Anulare che altrimenti hai voglia ad aspettare"; "Fatte da’ un passaggio su un altro pianeta da quelli che ogni tanto vengono a farti visita".

Il secondo intervento ‘apocalittico’ di Flavia Vento

Non paga della reazione pesante nei suoi confronti, Flavia Vento ha poi rincarato la dose con un secondo tweet dello stesso tenore. "La mancanza di studio fa si che la gente non capisca nulla", ha affermato la showgirl. "Apocalisse significa Rivelazione e la fine del male sulla terra per il ritorno di Gesù che annienterà chi non è nella purezza con la salvezza e la rinascita del pianeta studiate!!". Inutile dire che anche in questo caso, a stretto giro di posta, sono arrivate le repliche degli haters (sempre con un bel pizzico di ironia annessa). "Nello studiare rientra la punteggiatura?", ha commentato un utente divertito. E infine un altro, citando un capolavoro di Benigni e Troisi, ha sentenziato: "Mo me lo segno". E non possiamo escludere che a breve un altro messaggio di Flavia scateni un’altra ondata del genere.

Potrebbe interessarti anche