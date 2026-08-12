Fiorenza Marchegiani, chi è il figlio Filippo Maria Scardina e perché è famoso: l’ultimo gesto per la madre
Il calciatore classe '92, che aveva dedicato alla madre il suo primo gol alla Roma, ha salutato oggi l'attrice con un sobrio post social. Ecco tutti i dettagli.
Filippo Maria Scardina ha ricordato la madre oggi, mercoledì 12 agosto, con un ultimo saluto discreto su Instagram. Lei, l’attrice Fiorenza Marchegiani, è scomparsa ieri all’età di 73 anni, per cause ancora non note. Aveva recitato in capolavori del cinema come Ricomincio da tre, e anche nel cinepanettone Natale a New York con Christian De Sica. Oggi il figlio, ex calciatore della Roma che le aveva dedicato il suo primo gol in giallorosso, le ha reso omaggio con due storie dal tenore molto diverso. Ecco tutti i dettagli.
Fiorenza Marchegiani, l’ultimo gesto del figlio Filippo Maria Scardina dopo la scomparsa
Il primo messaggio del calciatore Filippo Maria Scardina è arrivato in forma testuale, nelle sue storie Instagram. "Per chi volesse dare l’ultimo saluto a Fiorenza", ha scritto il classe 1992, "il funerale si terrà nella Chiesa di Santa Lucia Del Gonfalone in via dei Banchi vecchi 13 domani mattina alle 10.00". Un semplice appuntamento per l’ultimo addio a Fiorenza Marchegiani, scomparsa all’improvviso nella giornata di ieri.
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Poi è arrivata una seconda storia. Questa volta una bellissima foto, senza testo, della madre da giovane. Lei che per tutti gli anni di crescita del figlio non aveva mai nascosto orgoglio e soddisfazione, ammettendo però, come ricorda ilsussidiario.net, come in fase adolescenziale non fossero mancate le discussioni: "Non è facile il ruolo di madre con un ragazzo di 17 anni", aveva detto.
La dedica di Filippo a Fiorenza Marchegiani
Per ripagarla del suo supporto, Filippo aveva dedicato a Fiorenza il suo primo gol con la Roma. Era arrivato da giovanissimo, in modo del tutto inatteso, quando nel 2009 fu convocato per la partita contro il CSKA Sofia in UEFA Europa League. In quel frangente Scardina entrò in campo al posto di Okaka Chuka all’81esimo minuto, e segnò un gol dopo appena 8 minuti. Una gioia immensa che volle dedicare proprio alla madre, cosa di cui lei si accorse solo in seguito. "Meglio di così…", aveva poi spiegato al Corriere dello Sport l’attrice.
Dopo quel momento magico, la carriera nel calcio di Filippo è passata per altri club, come Poggibonsi (dal 2012), Pro Piacenza, Fano, Sicula Leonzio, Pergolettese, Fiorenzuola e infine Parioli (dal 2024). Quello del 2009 è rimasto però il momento più alto, almeno nella memoria comune. Anche perché legato in maniera indelebile al ricordo della mamma da poco scomparsa.
Chi era Fiorenza Marchegiani
Fiorenza Marchegiani, nata a Osimo il 31 luglio 1953, si è formata all’Accademia d’Arte Drammatica di Roma e ha iniziato la sua carriera in teatro, con spettacoli come "La foresta" e "I due gemelli veneziani". Dopo le prime esperienze televisive, la popolarità è arrivata nel 1981 con "Ricomincio da tre", dove interpretava Marta accanto a Massimo Troisi.
Negli anni ha lavorato in numerose fiction di successo, tra cui "Incantesimo", "Sospetti", "I ragazzi del muretto", "Vivere", "Elisa di Rivombrosa", "Distretto di Polizia", "Le tre rose di Eva" e "I bastardi di Pizzofalcone". Non ha però mai abbandonato il cinema e il teatro: tra i film più noti figura anche "Natale a New York", con Christian De Sica.
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