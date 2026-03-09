Fiorello ‘semina zizzania’ tra Conti e Pier Silvio Berlusconi: "Sanremo Top? Dovrebbero chiamarlo Flop" Oggi lo showman Rai ha rifilato una doppia stilettata, sia al collega che all'amministratore delegato di Mediaset. Mentre si attendono 'fuoco e fiamme' da Sal Da Vinci.

L’ennesima puntata irriverente de La Pennicanza ha messo nei guai Pier Silvio Berlusconi, chiamato in causa dal solito, scatenato Fiorello. Con un’imitazione da manuale del capo di Mediaset, lo showman ha attaccato Carlo Conti e il recente ‘spin-off’ del Festival, Sanremo Top. Mentre sull’onda delle polemiche legate a Sal Da Vinci, è stata promessa ai radioascoltatori un’intervista scoppiettante all’avvocato del cantante partenopeo. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello, l’intervento di Mattarella e i ricordo di Liza Minelli

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con un’incursione del Presidente Mattarella, che ha chiamato lo studio per congratularsi con la nazionale italiana di Rugby. "Non riesco a trattenermi", ha esordito con emozione, "eravamo gli underdog del 6 nazioni…lo so, tutto il mio entusiasmo di spengerà a breve, quando li dovrò ricevere al Quirinale mi porteranno i loro para pa**e già sudati, qualche tibia inglese, un paio di clavicole…insieme faremo il quarto tempo, ho già ordinato 15 pinte di birra, sto allenandomi a fare il pacchetto di mischia con i corazzieri…ho chiamato Starmer, gli ho fatto i complimenti per la bella partita…ma alla fine della telefonata, dopo tanti salamelecchi non ce l’ho fatta più e ha prevalso lo spirito italico…ho detto Starmer, su*a!!".

A seguire, l’entusiasmo di Fiorello si è acceso nel ricordare uno storico duetto con la cantante americana Liza Minelli. Un’esibizione magica, ritrasmessa per l’occasione anche in radio-visione. Momento che però è stato interrotto bruscamente da una chiamata furibonda proveniente da Cologno Monzese.

La stoccata di Fiorello a Conti e Pier Silvio

A intervenire in trasmissione come una furia è stato il finto (ma imitato alla perfezione) Pier Silvio Berlusconi. "Intervengo in questa pseudo-trasmissione per complimentarmi per il grande risultato del programma Saremo Top", ha detto il figlio del Cavaliere, "vedo che nonostante la mazzata che ha preso faranno anche la seconda puntata". Poi l’affondo definitivo: "Noi, la grande famiglia Mediaset, per omaggiare il momento di gloria di Sal Da Vinci abbiamo deciso di trasmettere il suo concerto proprio sabato sera su Canale 5 (in concomitanza con Sanremo Top, ndr)…vi daremo una randellata che neanche immaginate…a Conti consiglio di chiamare la sua trasmissione invece di Sanremo Top, Sanremo Flop!".

Concluso lo sfogo, Fiorello ha destato scalpore promettendo nella puntata di domani un intervento in esclusiva dell’avvocato di Sal Da Vinci. Si teme che il cantante sia sul piede di guerra, in termini legali, con Aldo Cazzullo e non solo. E l’episodio di domani potrebbe svelare quali saranno le contromisure prese dal cantante napoletano per tutelare la sua immagine.

