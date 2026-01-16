Fiorello ‘tradisce’ Carlo Conti e svela il suo passato (top secret): “Terrificante”. Cosa ha fatto Nella puntata di oggi de La Pennicanza, il conduttore Rai si è collegato a sorpresa con Andrew Howe, ex atleta prodigio e nuovo volto di Don Matteo. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Nella puntata di oggi, venerdì 16 gennaio, La Pennicanza è tornata in onda regalando ancora una volta un cocktail esplosivo di sarcasmo, imitazioni irriverenti e battute rigorosamente fuori dagli schemi. Fiorello ha aperto le danze con una chiamata in diretta a Nicola Savino, conduttore di Tali e Quali, e ben presto si è scatenato con un serie di stoccate all’amico Carlo Conti. C’è stato poi un collegamento inatteso con il Quirinale, e una videochiamata all’ex campione (ora attore) Andrew Howe. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la stoccata a Carlo Conti e il collegamento con Mattarella

"Sto mese di gennaio non passa mai", ha esordito Fiorello nella puntata di oggi, "però c’è una cosa positiva, che nelle ultime 48 ore Giovanni Alibrandi, il direttore di Radio 2, non ha licenziato nessuno!". Poco dopo è arrivata a sorpresa una chiamata da Nicola Savino, che ne ha approfittato per pubblicizzare Tali e Quali direttamente dal suo bagno di casa: "Mi sono alzato in piedi per rispetto, per dire una cosa, questa sera 21.45 su Rai 1, Tali e Quali, quarto giudice Francesco Totti!".

Poi l’attenzione di Fiorello si è spostata su un altro conduttore, che a breve sarà alla guida della kermesse canora più famosa d’Italia. "Carlo Conti prima di diventare Carlo Conti ha provato a fare il cantante", ha annunciato lo showman con un sorrisetto. E prima di fare sentire in studio tre canzoni del presentatore, ha aggiunto la stoccata: "Con esiti terribili, anzi, terrificanti! Si firmava Konti con la k!".

A seguire, lo studio de La Pennicanza si è collegato con il Quirinale, dove il Presidente Mattarella è stato interrotto mentre ordinava il suo pranzo su Glovo. "Allora mi dovete sentire molto bene, mi fate 22 Big Mac", ha proseguito il capo dello Stato senza battere ciglio, "poi mi fate Gran Crispy Mac Bacon, poi mi fate 10 double chicken, mi fate 52 nuggets con salsa barbecue…allora io non sono razzista, però vi prego se mi potete mandare un italiano alla consegna…".

La chiamata di Fiorello ad Andrew Howe

La puntata è poi proseguita con un altro collegamento d’eccezione. Stavolta non un’imitazione, ma il vero Andrew Howe in carne ed ossa, ex fenomeno del salto in lungo ora protagonista in Don Matteo come attore. "È l’unico caso di promozione a ritroso", ha scherzato Fiorello, dato che l’ultimo episodio della fiction Rai è andata in onda ieri sera. "Io spero di continuare", ha raccontato Howe a proposito della sua esperienza sul set, "al massimo ho trovato un cartello qui al ristorante, ‘Cercasi cameriere’, quindi…". E allora per incoraggiarlo, Fiorello ha concluso così: "Un ragazzo straordinario, che ha dato tanto all’atletica italiana e spero che dia tanto al cinema italiano!".

