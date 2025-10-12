Fiorello dichiara guerra alla Tv vecchio stile e torna con uno show da urlo (insieme a Biggio)
Lo showman è pronto a tornare con La Pennicanza e promette scintille: quando andrà in onda e dove.
Fiorello torna con La Pennicanza, il format che lo scorso giugno aveva fatto impazzire gli ascoltatori su Rai Radio2. Ad ottobre, lo showman è pronto a rimettersi al microfono, insieme al complice Biggio, con la promessa di portare una ventata d’aria fresca nella TV e nella radio italiane.
"Quando ho letto che la Rai sta per comprare Ok, il prezzo è giusto, lì ho deciso di tornare. Se ripescano quello, possiamo andare pure noi!", aveva fatto sapere Rosario in un diretta Instagram. Una battuta che è anche una frecciata precisa: la televisione continua a rispolverare vecchi titoli storici, senza inventare nulla di nuovo. E allora ecco che Fiorello, con la sua ironia, riesce a trasformare una critica in una promessa: portare davvero qualcosa di diverso.
Per sapere tutte le novità e la data della messa in onda de La Pennicanza guardate il Video!
