Fiorello dichiara guerra alla Tv vecchio stile e torna con uno show da urlo (insieme a Biggio)

Lo showman è pronto a tornare con La Pennicanza e promette scintille: quando andrà in onda e dove.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Fiorello torna con La Pennicanza, il format che lo scorso giugno aveva fatto impazzire gli ascoltatori su Rai Radio2. Ad ottobre, lo showman è pronto a rimettersi al microfono, insieme al complice Biggio, con la promessa di portare una ventata d’aria fresca nella TV e nella radio italiane.

"Quando ho letto che la Rai sta per comprare Ok, il prezzo è giusto, lì ho deciso di tornare. Se ripescano quello, possiamo andare pure noi!", aveva fatto sapere Rosario in un diretta Instagram. Una battuta che è anche una frecciata precisa: la televisione continua a rispolverare vecchi titoli storici, senza inventare nulla di nuovo. E allora ecco che Fiorello, con la sua ironia, riesce a trasformare una critica in una promessa: portare davvero qualcosa di diverso.

Per sapere tutte le novità e la data della messa in onda de La Pennicanza guardate il Video!

