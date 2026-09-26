Fiorello torna su Rai 1, l’annuncio a sorpresa con frecciata a Brad Pitt: nuovo programma in arrivo Lo showman rompe il silenzio con un video sui social e conferma il ritorno sulla rete ammiraglia dopo mesi di attesa. Ancora mistero, invece, su formula, data e dettagli.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Fiorello è pronto a tornare su Rai 1 e, come ormai da tradizione, ha scelto di farlo completamente a modo suo. Nessun comunicato ufficiale e soprattutto nessuna anticipazione sui dettagli del progetto: lo showman ha affidato ai social un breve video nel quale, con il consueto gioco tra ironia e mistero, ha semplicemente annunciato il suo prossimo ritorno sulla rete ammiraglia Rai. Una notizia che arriva a sorpresa e che riaccende immediatamente l’attenzione intorno a uno dei volti più imprevedibili della televisione italiana.

Fiorello: l’annuncio sui social del suo approdo su Rai 1

Nel filmato Fiorello compare in silenzio, mentre una scritta in sovraimpressione annuncia il suo arrivo "prossimamente su Rai 1". Il riferimento è a una recente pubblicità con Brad Pitt, che viene volutamente richiamata nello stile del video, trasformando quello che avrebbe potuto essere un normale annuncio televisivo in una piccola gag. La comunicazione, volutamente essenziale, lascia però ancora molte domande senza risposta. La certezza, al momento, è che Fiorello tornerà con un nuovo programma su Rai 1, mentre non sono ancora stati resi noti il titolo, il numero delle puntate e la collocazione precisa nel palinsesto. Secondo quanto riportato da fonti di stampa, il ritorno sarebbe previsto dopo la metà di ottobre.

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Un ritorno atteso da tempo

Per Fiorello si tratta di un nuovo capitolo del rapporto con la Rai, dopo le esperienze che negli ultimi anni lo hanno visto protagonista soprattutto attraverso formule meno tradizionali. Viva Rai2! ha rappresentato uno dei suoi esperimenti più riconoscibili, mentre il successivo percorso radiofonico con La Pennicanza ha confermato la volontà dello showman di continuare a giocare con linguaggi e modalità differenti.

Il ritorno sulla rete ammiraglia assume quindi un significato particolare, soprattutto perché Fiorello mancava da Rai 1 con un vero e proprio show dai tempi de Il più grande spettacolo dopo il weekend. Negli anni non sono comunque mancate apparizioni, incursioni e collegamenti a sorpresa, ma questa volta la prospettiva è quella di un progetto costruito espressamente per lui.

Il mistero sul nuovo show

Ed è proprio il mistero a rendere ancora più atteso il progetto. Il video non chiarisce se si tratterà di una prima serata vera e propria, di un appuntamento speciale oppure di una formula diversa da quelle sperimentate in passato. La Rai non ha ancora svelato il formato e Fiorello, almeno per il momento, sembra intenzionato a lasciare che sia proprio l’attesa a fare parte dello spettacolo.

Nel frattempo, anche sul fronte radiofonico proseguono i lavori legati al suo ritorno. Il direttore di Rai Radio2 aveva già spiegato che il dialogo con Fiorello era continuo e che la Rai stava lavorando per il suo ritorno, sottolineando inoltre il peso avuto da La Pennicanza nell’offerta dell’azienda. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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