La Pennicanza, Fiorello e il mistero dietro la puntata cancellata all'improvviso: “Colpa di Conti, Liorni e Milo Infante…" Nella puntata di oggi, 24 aprile, lo showman ha chiarito (con ironia) i motivi della mancata diretta di giovedì scorso. Poi l'irruzione inattesa di Sal Da Vinci.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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È tornato tutto a posto, oggi, con l’ennesima puntata dissacrante de La Pennicaza. Ieri lo show era saltato per motivi indefiniti, ma alle 13.45 di oggi Fiorello e Biggio si sono ripresentati in splendida forma. E hanno glissato sull’inghippo sfornando un aneddoto (ironico) che ha chiamato in causa i malcapitati Carlo Conti, Milo Infante, Marco Liorni e Massimiliano Ossini. Mentre una doppia incursione a sorpresa di Sal Da Vinci ha mandato lo studio in visibilio. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello e la (pseudo) verità sullo stop a La Pennicanza di ieri

"Purtroppo è successa una cosa di cui vi dobbiamo parlare". Così ha esordito Rosario Fiorello oggi, nel tentativo di spiegare in apertura i motivi dello stop di ieri a La Pennicanza. Peccato, però, che le sue parole si siano limitate a una gag bella e buona: "Lo scandalo delle escort, noi siamo stati interrogati ieri come persone informate per sapere notizie su alcuni di questi frequentatori. Io mi sono segnato i nomi, sono Carlo Conti, Liorni e Milo infante…Milo Infante io non pensavo…ma quello più…che secondo me ci prendono di più è Massimiliano Ossini…noi abbiamo fatto il nostro dovere di cittadini e soprattutto di infami!".

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Poco dopo, Fiore ha pure rincarato la dose: "Sai che io Milo Infante lo vedo, ma non da escort in albergo, da strada col braccio fuori, che fa: ‘Quanto?’. Sì, perché lui c’ha sto capello ondulato da fruitore!".

L’irruzione di Sal Da Vinci a La Pennicanza

Ma il vero momento magico della puntata è arrivato con l’irruzione in studio di Sal Da Vinci. Fingendo stupore genuino, Fiore ha accolto Sal nella stanza, assistendo a una performance improvvisata di "Per sempre sì". Poi l’artista napoletano è uscito di scena senza aggiungere una parola, e il conduttore è intervenuto: "Dovete sapere che c’è stata l’irruzione in studio di Sal Da Vinci, quello vero…Sal Da Vinci era qua, col giubbottino di renna!…Secondo me farà uno sbrego all’Eurovision…tocchiamoci i ma**ni".

Non pago, a fine puntata il vincitore del Festival è tornato per concludere lo show. E stavolta anche Fiorello e Biggio lo hanno raggiunto per un balletto a tre sulle note del suo pezzo sanremese. "È un circo di emozioni", ha esclamato alla fine Sal, "sono stanco, mi sento in un frullatore, la lama mi prende ogni tanto qui…". Poi Fiorello gli ha regalato un’imitazione lusinghiera e ha chiuso con una battuta delle sue: "Sal Da Vinci, è lui che intona l’autotune!".

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