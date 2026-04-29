Rai, Fiorello pressa Giuli sul Teatro delle Vittorie e il ministro replica in diretta: “Nominerò Beatrice Venezi” Lo showman de La Pennicanza ha contattato il rappresentate di governo per invitare lo Stato a intervenire sulla vicenda. La risposta è stata spiazzante. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Un fulmine a ciel sereno si abbatte sul caso (dibattutissimo) del Teatro delle Vittorie. Oggi Fiorello, tra i primi a protestare per la scelta della Rai, si è rivolto direttamente al ministro della Cultura Giuli per invitare lo Stato a prendere in mano la situazione. Con un vocale inviato tra il serio e il faceto, lo showman de La Pennicanza non si aspettava, probabilmente, una risposta rapida o risolutiva dal rappresentante del Governo. E invece Giuli ha replicato in diretta, sconvolgendo il pubblico con una proposta pesantissima che chiama in causa anche la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello, la proposta al Ministro Giuli sul Teatro delle Vittorie

Nuove evoluzioni inattese coinvolgono la Rai e lo storico Teatro delle Vittorie. Scosso per la notizia della vendita, Rosario Fiorello si è fatto portavoce di una protesta per la salvaguardia di questo patrimonio nazionale. E oggi, nel corso della puntata de La Pennicanza su Rai Radio 2, il conduttore è tornato a insistere sulla vicenda: "Pare che la Rai si sia fatta soffiare anche gli Internazionali di Roma…se avessero venduto il Teatro delle Vittorie prima ci ritroveremmo Sinner". Poi il primo scoop importante: "Ci sono delle notizie molto importanti sulla vendita del Delle Vittorie…devono prima chiedere alle Belle Arti, quindi è tutelato dallo Stato, quindi c’entra il ministro Giuli…sai quando dicevo ieri se c’è un miliardario che vuole comprare il Teatro? Il miliardario è lo Stato!".

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Conclusa la filippica, Fiorello ha deciso immediatamente di inviare un messaggio vocale proprio al ministro della Cultura Alessandro Giuli: "Abbiamo saputo che le Belle Arti tutelano il Teatro delle Vittorie, so che anche la vigilanza Rai oggi ha presentato un’istanza per poter intervenire sulla questione…abbiamo avuto un’idea…è inutile che lo compri un altro, lo compri lo Stato! Quindi ministro, mi raccomando, lo compri lei e poi lo dia in concessione alla Rai".

La replica inattesa di Giuli e il ruolo di Beatrice Venezi

Ancora più inaspettata è stata la risposta, di lì a qualche minuto, dello stesso ministro interpellato. E ovviamente Fiorello non ha edulcorato il messaggio, scegliendo di trasmettere il vocale di Giuli in maniera integrale: "Eccellentissimo Fiorello, posso assicurare che faremo tutto il possibile…ora conteremo i pochi piccioli a disposizione del Ministero della Cultura, parleremo con la Rai e vedremo di fare tutto il possibile…sappiate, ed ecco la notizia, che se riusciremo nell’impresa potremo farci un grande Teatro Sinfonico e io nominerò Beatrice Venezi alla direzione". Una replica di fuoco, espressa in modo serio e senza sconti. Che fa pensare un progetto (reale) che potrebbe andare ben oltre la semplice provocazione sul recente caso Venezi.

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