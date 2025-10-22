Fiorello show, emozione in diretta per il gesto di Mina: "È tutto vero", poi asfalta Fedez e il suo libro
Oggi, mercoledì 22 ottobre, a La Pennicanza, il mattatore Rai ha criticato con ironia la nuova autobiografia del rapper. E non sono mancate imitazioni esilaranti.
Anche oggi Fiorello si è scatenato a La Pennicanza tra imitazioni esilaranti – imperdibile quella di Al Bano – e stoccate alla Rai. Non è mancata una critica pungente al Ministro della Giustizia Nordio, e una battuta ‘politicamente scorretta’ su Fedez, autore di una nuova autobiografia dal titolo altisonante (ma decisamente poco comprensibile). Poi il solito sketch sulla famiglia Sinner ha chiuso una puntata memorabile. Vediamo qui sotto che cosa è successo in dettaglio.
Fiorello, l’attacco al libro di Fedez a La Pennicanza
In diretta su Rai Radio 2, anche oggi Fiorello ha dato spettacolo a La Pennicanza, programma irriverente condotto in coppia con Fabrizio Biggio. Lo showman è partito forte, commentando alcune dichiarazioni del Ministro della Giustizia Nordio: "Dice che per un arresto va avvisato l’arrestato 48 ore prima…applauso!…io ringrazio Nordio, perché noi che facciamo questo mestiere abbiamo bisogno di queste dichiarazioni…ma aspetta, perché Nordio non si è fermato, ha detto che per le perquisizioni a sorpresa vanno avvisati i perquisiti due ore prima…bella idea…come diceva Nanni Moretti ‘facciamoci del male’!".
È seguito un collegamento in diretta dal Louvre, con intervista esilarante alla Gioconda (interpretata ovviamente da Fiorello) che ha raccontato in prima persona del furto avvenuto qualche giorno fa. Poi il conduttore ha diretto la sua attenzione alla nuova autobiografia di Fedez, uscita ieri in tutte le librerie. "O qui fanno tutti i libri", ha scherzato Fiorello, "Fedez fa libri, ha fatto un libro…‘L’acqua è più profonda di come sembra da sopra’…c’è anche il commento della Ferragni ‘Aspetto che esca il film’, tra l’altro ragazzi se volete acquistarlo, è disponibile libro, ebook e anche tatuaggio!".
La stoccata di Fiorello alla Rai e l’imitazione di Al Bano
Non poteva mancare, poi, la canonica stilettata alla Rai. "Il wifi Rai funziona a manovella", ha detto lo showman dopo un problema tecnico, "c’è uno che gira, quando va in pausa pranzo non c’è più il wifi". È seguita un’intervista alla famiglia Sinner al completo – tutti interpretati da Fiorello, chiaramente – con Jannik che è stato costretto dal fratello Mark a cantare l’Inno di Mameli, sbagliando clamorosamente le parole.
E infine, Fiorello si è lanciato in un’imitazione del mitico Al Bano. "Allora devo dirvi questo", ha scherzato facendo il verso al cantante, "mi ricordo quella volta che andai a Mosca, eravamo al Cremlino, mi ricordo che avevo un colbacco fatto dei peli del pu*e di donne russe, pensa che me l’aveva regalato Putin, uno per me e uno per Pupo". Insomma, come al solito il conduttore Rai non ha risparmiato davvero nessuno
Il regalo di Mina a Fiorello: jingle per La Pennicanza
Nel corso della terza puntata dello show su Rai Radio2, inoltre, Fiorello e Biggio hanno ricevuto una sorpresa straordinaria: il jingle del programma è stato cantato da Mina. La voce inconfondibile della grande artista ha impreziosito il motivetto della trasmissione, lasciando senza parole anche lo showman, che ha commentato: "Nel 2025, con l’intelligenza artificiale, tutto può sembrare finto… ma questo è tutto vero!". Tra gli applausi del pubblico, Fiorello ha ringraziato con entusiasmo: "Mina, grazie di cuore!". E, come da tradizione, non è mancata la battuta finale: "Non tornare! Resta dove sei, che qui è una valle di lacrime!".
