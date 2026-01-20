Fiorello nel mirino di Striscia, Tapiro e stoccata al veleno: “Abbiamo fatto qualcosa di molto grave…” Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha chiamato il Papa per avere consigli su come affrontare Trump. E non è mancato un pensiero per Stefano De Martino.

Anche oggi, su Rai Radio 2, è andata in onda l’ennesima puntata ‘dissacrante’ de La Pennicanza. Fiorello e Biggio si sono collegati con il Papa per un commento a caldo sul comportamento scriteriato di Trump, e in diretta è intervenuto anche uno scatenato Al Bano. Lo showman ha poi rivelato di aver ricevuto un Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia, e sul finale si è lasciato andare rivolgendo un pensiero affettuoso a Stefano De Martino. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, il Tapiro di Striscia e la chiamata al Papa

"Abbiamo trovato Striscia la notizia che ci ha dato un Tapiro…un Tapiro per qualcosa di molto grave, lo scoprirete se volete giovedì!". Così ha esordito Fiorello nella puntata odierna de La Pennicanza, senza rivelare il motivo della stoccata di Striscia ma lasciando intendere che ne vedremo delle belle. A seguire, il conduttore Rai ha affrontato un tema di grande attualità: "Qui qualcuno deve fare qualcosa con Trump…diamogli un premio, un Telegatto, un Tapiro…ma io so chi può dirgli qualcosa, un suo conterraneo…". Ed è qui che è entrato in scena Papa Leone, pronto a commentare il comportamento di Trump direttamente dalla Santa Sede.

"Io penso che la situazione dei dazi is complicated", ha spiegato Sua Santità, "credo che mio connazionale Trump deve darsi una calmata perché a breve non avremo più vino per dire messa…inoltre oggi tre cardinali hanno attaccato Trump, non vorrei che Trump mettesse i dazi sulle ostie…sapete noi esportiamo ostie in tutto il mondo, abbiamo una fabbrica, volete sapere dove? A Ostia!…Comunque mi verrebbe da dire ‘Caro Trump mo’ te parto de capoccia’, ma Trump non si farebbe niente perché ha il ciuffo protettivo".

Scherzando ancora sulla questione Trump, Fiorello ha ipotizzato che il Presidente USA sia pronto a prendersi anche Sanremo con la forza. E non è mancata una battuta irriverente a riguardo: "Ha annunciato che se non gli danno Sanremo metterà il 110 per cento di dazi sul ritorno di Amadeus!".

Il pensiero affettuoso di Fiorello per De Martino

La puntata è poi proseguita con la solita carrellata di gag e imitazioni imperdibili, e presto Fiorello si è trovato a commentare un’altra notizia di attualità. "Pensate che la Lettonia", ha spiegato, "ha troppe donne single, 80mila ragazze non trovano il partner perché gli uomini sono sempre meno…". Ecco allora che a intervenire in merito ci ha pensato uno scatenato Al Bano (imitato magistralmente dallo stesso Fiorello): "Questa notizia non mi è nuova…già da quando ero ragazzo, io avevo 17 anni, sentii questa notizia della Lettonia, rubai il trattore a mio padre e da Cellino partii per la Lettonia…appena arrivai vidi da lontano una nuvola di polvere…250 donne che mi venivano incontro e gridavano ‘il maschio italico!’. Sembravo Malgioglio a una convention di culturisti etero…a un certo punto ho visto una donna che voleva farmi suo, era alta 1 e 90, sembrava Ivan Drago con le treccine…le sono andato un po’ incontro, ma quando ho visto i polpacci me la sono data a gambe!".

Sul finale di puntata, Fiorello si è però concesso un momento di serietà. Mandando un pensiero affettuoso al collega Stefano De Martino, che proprio ieri ha perso il padre Enrico. "Volevo rivolgere un pensiero a Stefano De Martino", ha concluso lo showman, "questa cosa mi ha colpito perché alla stessa età di De Martino ho perso mio padre, che aveva la stessa età…ti pensiamo e ti abbracciamo".

