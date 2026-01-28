Samira Lui, Fiorello chiama Martina Miliddi e provoca Affari Tuoi: “Hanno visto che funzionava…”
Nella puntata di oggi, 28 gennaio, lo showman Rai è stato raggiunto in videochiamata dalla ballerina ex Amici. E non è mancato un colpo basso a Mediaset. Ecco i dettagli.
Anche oggi La Pennicanza ha regalato risate a non finire, con la solita carrellata di imitazioni iconiche e ospiti imperdibili. Fiorello si è collegato in videochiamata con Martina Miliddi, la nuova star di Affari Tuoi, e non si è risparmiato una battuta velenosa all’indirizzo del programma. C’è stato anche spazio per una breve incursione del Presidente Mattarella, in trasferta ad Abu Dhabi, e per la solita dissacrante imitazione di Al Bano Carrisi. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata.
Fiorello, la stoccata ad Affari Tuoi e Martina Miliddi
La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con un commento en-passant sulla diatriba Mediaset-Corona. Con parecchio tatto lo showman ha provato a sorvolare sui dettagli, anche se non ha potuto contenere una stoccata ironica: "Ieri c’è stato un comunicato ufficiale di Mediaset che dice ‘la libertà di espressione non è libertà di insulto’…però noi siamo solo spettatori, e posso dirti la verità, da spettatori è meraviglioso!".
A seguire, il conduttore è stato raggiunto in videochiamata dalla ballerina Martina Miliddi, che da qualche giorno si è imposta come nuovo volto di Affari Tuoi accanto a Stefano De Martino. "Stai spaccando!", si è complimentato Fiorello, che poi ha tentato la fortuna: "Ci dici nella puntata di stasera se vincono i 300 mila o no?". Conclusa la breve chiamata, Fiore ha lasciato di sasso il pubblico con un’altra frecciata (stavolta molto cinica) delle sue: "Hanno visto che Samira Lui funzionava con il balletto, quindi di là hanno messo Martina…".
La chiamata di Fiorello a Mattarella e l’intervento di Al Bano
Come da copione, anche oggi è partita la quotidiana chiamata con Mattarella, al momento impegnato per questioni istituzionali ad Abu Dhabi. "È da ieri che sono ad Abu Dhabi", ha raccontato il Presidente, "purtroppo sono quelle cose che succedono…hai presente quelle cose che dici ne parliamo dopo le vacanze? Invece è accaduto…io non comprendo nulla di quello che dicono, non comprendo neanche l’interprete…e purtroppo il cibo arabo è decisamente speziato e non giova al mio reflusso gastrico, qui non ci sono reflussi, ci sono eruzioni dell’Etna!..Mi hanno anche portato al Ferrari World, ci sono le montagne russe più veloci del mondo, le ho provate…cantavo ‘Viva l’Italia’ mentre scendevo a 240 all’ora…pensate che dopo sono sceso e non avevo neanche un capello fuori posto!".
La puntata si è poi conclusa con una cover di Rimmel cantata da Fiorello, che ha provocato l’intervento in diretta di uno scatenato Al Bano Carrisi. "Mi ricordo Francesco De Gregori, mi venne a trovare a Cellino", ha spiegato il cantante con tono sognante, "bevemmo 2 ettolitri di vino, bevevamo direttamente dalla damigiana, dopo un ettolitro ricordo che io cominciai a cantare Rimmel, lui si inca**ò tantissimo, mi disse ‘mi stai ammazzando la canzone!’, allora lui per vendetta cominciò a cantare Felicità…ma io mi inca**ai a mia volta, successe che bevemmo altri 2 ettolitri di vino, dopodiché ci raccolsero con il cucchiaino e la storia finì là".
