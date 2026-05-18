Fiorello sparisce, La Pennicanza non va in onda: salta a sorpresa la puntata di oggi. Il motivo della stop Oggi il programma cult di Rai Radio 2 non è stato trasmesso nel solito slot orario del primo pomeriggio. Incerte al momento le motivazioni dello stop. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La puntata de La Pennicanza prevista per oggi, lunedì 18 maggio 2026, non è andata in onda su Rai Radio2, lasciando i fan di Fiorello e Fabrizio Biggio senza il consueto appuntamento delle 13.45. A differenza di altre occasioni recenti, però, stavolta non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale in onda o su RaiPlay, e la Rai non ha subito chiarito i motivi dello stop. Ecco qui sotto cos’è successo in dettaglio.

Fiorello, perché La Pennicanza è saltata oggi

Da mesi La Pennicanza va sempre in onda dal lunedì al venerdì, dalle 13.45 alle 14.30, in radio e in visual su RaiPlay. Oggi, però, all’ora X il programma non è partito. Niente Fiorello, niente Biggio, niente sigla memorabile né pubblico in studio. Al posto della diretta è stata invece proposta un’altra programmazione, senza che fossero date spiegazioni ufficiali agli ascoltatori.

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Non è la prima volta, in realtà, che l’appuntamento con Fiorello e Biggio salta all’ultimo minuto. Il 23 aprile scorso, ad esempio, la puntata fu ‘stoppata’ con tanto di cartello sulla pagina visual di RaiPlay: "La Pennicanza torna domani in diretta alle 13:45". E anche in quel caso nessuna motivazione apparente.

Stavolta è mancato pure il cartello, e a questo punto le ipotesi che circolano tra i fan sono due. Da un lato c’è lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato per oggi dall’Unione Sindacale di Base (Usb). Una manifestazione che coinvolge il lavoro pubblico e privato e ha già portato in passato alla cancellazione o rimodulazione di programmi radio e tv. Dall’altro l’impegno di Fiorello al Salone del Libro di Torino, dove ieri, 17 maggio, è stato protagonista di un affollato incontro con Aldo Grasso.

Sciopero generale e impegni di Fiorello: le possibili cause dello stop

Lo sciopero generale di oggi, 18 maggio, indetto da Usb e sostenuto da altre sigle, riguarda trasporti, sanità, scuola e una parte rilevante dei servizi pubblici, con l’obiettivo di protestare contro l’aumento delle spese militari, l’erosione dei salari reali e il definanziamento del welfare. In circostanze simili, in passato, La Pennicanza era già stata sostituita da montaggi dei ‘best of’ proprio per l’adesione di parte del personale alle agitazioni sindacali – è successo, ad esempio, a novembre 2025 durante lo sciopero dei giornalisti e a dicembre per lo sciopero generale contro la Manovra.

Non è escluso, quindi, che anche oggi una combinazione di adesioni allo sciopero tra tecnici, redazione e personale di rete abbia reso logisticamente più complessa la messa in onda di una diretta, spingendo la Rai a ripiegare su una programmazione alternativa. Al momento, però, non è arrivato alcun comunicato che colleghi ufficialmente la mancata puntata de La Pennicanza all’agitazione nazionale.

L’altra ipotesi che rimbalza sui social riguarda invece l’agenda (fittissima) di Fiorello. Ieri lo showman era al Salone del Libro di Torino, protagonista di un incontro con Aldo Grasso dedicato alla tv e al libro "Cara televisione", tra aneddoti sui casi di cronaca e battute sull’Eurovision e su Sal Da Vinci. È possibile che l’impegno, unito ai tempi di viaggio e a un lunedì già complicato per via dello sciopero, abbia reso difficile organizzare la diretta di oggi nelle condizioni abituali. Al momento, però, anche questa resta solo una congettura: nessuna nota ufficiale della Rai o del team de La Pennicanza ha legato esplicitamente la cancellazione all’evento torinese.

Un format ‘ballerino’ ma sempre centrale

Gli stop improvvisi non intaccano comunque l’importanza che La Pennicanza ha assunto nel palinsesto Rai. Il programma di Fiorello e Biggio, nato come spin‑off radiofonico sulla scia di Viva Rai2!, è diventato in pochi mesi uno degli appuntamenti più amati e seguiti di Rai Radio2, al punto da essere riproposto in tv in replica mattutina su Rai 2 ("La mattinanza") e in visual su RaiPlay, con clip che girano stabilmente anche sui social.

Proprio perché il format è così ‘caldo’, ogni buco in palinsesto fa rumore: i fan si riversano online a chiedere spiegazioni, mentre l’azienda tende a limitarsi – quando lo fa – a cartelli sintetici o a ‘best of’ che evitano di entrare nel merito.

La verità ufficiale sullo stop

A distanza di un’ora circa dallo stop, è stato chiarito che la ‘pausa’ presa da La Pennicanza oggi sarebbe dovuta allo sciopero dei tecnici al lavoro nel programma. Domani lo show di Fiorello dovrebbe tornare in onda regolarmente alle 13.45 su Rai Radio 2.

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