Fiorello si schiera con Laura Pausini e ‘asfalta’ Massimo Boldi: la stoccata in diretta a La Pennicanza Nella puntata di oggi, lunedì 19 gennaio, il conduttore Rai si è collegato con il Quirinale e ha chiamato in diretta l'imitatrice Giulia Vecchio. Poi la bordata ai vertici.

Anche questa settimana si è aperta con una puntata scoppiettante de La Pennicanza, tra imitazioni ‘scorrettissime’ e ospiti d’eccezione in studio. Fiorello ha voluto prendere le difese di Laura Pausini, recentemente criticata per una cover di Marco Mengoni, e si è collegato con Sergio Mattarella direttamente dal Quirinale. Poi è arrivata una chiamata inattesa dall’imitatrice Giulia Vecchio (bravissima nei panni di Milly Carlucci) e non è mancata una stoccata all’attore Massimo Boldi per le sue recenti dichiarazioni controverse. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la stoccata a Boldi e l’assist a Laura Pausini

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con una ‘tirata d’orecchi’ per Massimo Boldi, a cui Fiorello si è rivolto in prima persona con ironia. "Massimo Boldi noi ti amiamo, noi ti stimiamo, e sono anche d’accordo che tu possa essere stato un campione di aperitivi…ma caro Massimo, sul campione di fi…insomma…basta usare questa parte dell’organo femminile ed epitetarlo! E poi scusa, Massimo, sempre mi rivolgo a te, non sei mica….come De Martino che è pluripremiato, pensate che è andato da Mattarella a prendere la fi…d’onore…per essere campione di fi…uno dovrebbe essere attraente per l’altro sesso!".

Lo showman ha poi proseguito affrontando di petto un’altra questione. Cioè le recenti critiche a Laura Pausini, che ha avuto l’ardire di fare una cover di "Due vite" di Marco Mengoni. "Devo toccare un argomento che mi ha dato un po’ di fastidio…tu devi dirmi se è possibile questa cosa qui, ‘Laura Pausini nella bufera per la cover di Mengoni’… se tu sei fan di Mengoni…non puoi gettare fango su chi si permette di…ma allora Frank Sinatra cosa avrebbe dovuto dire che io ho cantato le sue canzoni? Forse è morto per il dispiacere che io le cantassi! Sicuramente Mengoni avrà detto a Laura ‘grazie’, perché una cover è un attestato di stima…Non esiste che una canzone sia intoccabile!".

Il collegamento con Mattarella e la chiamata di Giulia Vecchio a Fiorello

Esaurite le polemiche, la puntata è continuata con il solito collegamento di rito con il Quirinale. "La settimana è andata bene", ha esordito Mattarella con grande spirito, "ho fatto un po’ di ‘bed rotting’, lei lo sa cos’è? Significa marcire a letto, ho perfino mangiato a letto, ho le lenzuola ancora sporche del sugo dell’amatriciana…e adesso ho alcuni imprescindibili eventi culturali a cui non ho potuto partecipare…purtroppo non sono stato invitato a un evento a cui tenevo…il 30esimo anniversario della nascita di Giulia De Lellis, l’influencer che tanto ha dato al mondo social, purtroppo non mi è arrivato l’invito…io e i corazzieri avevano fatto una colletta, acquistando pensate una cover di New Martina, con gli strass sopra…mi ero anche preparato a fare un duetto con il compagno della De Lellis, Tony Effe!".

Poco dopo, Fiorello è stato raggiunto al telefono da Giulia Vecchio, che inizialmente ha impersonato alla perfezione Milly Carlucci. "Sono qui per chiederti una cosa", ha spiegato Vecchio-Carlucci, "per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, ho un parterre di ospiti eccezionale, Belen Rodriguez mi ha già detto di sì…poi c’è Donald Trump…l’unica cosa è che Giancarlo Magalli mi ha detto no all’ultimo minuto, quindi come rimpiazzo ho pensato a te…io ti accoppio con una ballerina salentina super top…te la passo subito!". Ed è qui che è entrata nell’inquadratura la vera Giulia Vecchio, che ha sentenziato: "Milly mi ha costretta a venire qui, dove ci sono questi cassonetti…io ho da promuovere la seconda stagione di un programma molto seguito in America che si chiama ‘Hot Ones’".

"Se a me mi dai un litro di Gaviscon vengo!", ha ribattuto Fiorello con il solito spirito. E di lì a poco Giulia lo ha raggiunto direttamente in studio, dove lo showman ne ha approfittato per rifilare un’ultima stoccata alla sua azienda: "Ecco dov’eri, nella spazzatura della Rai! Hai visto per caso programmi lì dentro?".

