Fiorello, show sul web con frecciate a De Martino e Gerry Scotti: “Felice di stare alla finestra”
L’iconico showman non si smentisce mai: facendo semplice ironia sulla battaglia di ascolti tra i due programmi storici è riuscito a conquistare tutti.
Fiorello e una diretta Instagram: ecco tutto ciò che serve ai telespettatori per farsi qualche sana risata. All’iconico showman è infatti bastato apparire sui social, con qualche battuta sulla battaglia a suon di share tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, per catalizzare tutta l’attenzione. Ieri sera Fiorello ha infatti dato una divertente alternativa agli italiani collegandosi in diretta Instagram con il suo fido compare Biggio e, tra una battuta e l’altra, non è certo mancata anche una frecciata ai due programmi che attualmente si contendono lo scettro per la fascia oraria dell’access prime time: La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Ecco cosa ha detto.
De Martino vs Gerry Scotti, Fiorello: "Felice di stare alla finestra"
Da quando Stefano De Martino ha ripreso il suo posto nella fascia oraria dell’access prime time di Rai 1 con Affari Tuoi, non si parla d’altro: gli ascolti del programma, per quanto buoni, sembrano proprio non riuscire più a risalire abbastanza da battere il diretto competitor. Parliamo ovviamente di Gerry Scotti che, con La Ruota della Fortuna su Canale 5, continua a mantenere ben saldo il suo primo posto macinando un successo di ascolti dietro l’altro.
In questa nuova e coinvolgente ‘querelle’, poteva mancare l’iconico commento di Fiorello? Ovviamente no, e infatti proprio ieri sera lo showman ha commentato ironicamente la situazione nel corso della sua diretta Instagram. "Gerry Scotti vince contro Stefano De Martino? Un programma di 50 anni che si scontra con uno di 30, felice di stare alla finestra a guardare", ha ironizzato Fiorello, contento di essere fuori da questo scontro tra Titani.
Ma ancora non è tutto, perché continuando a parlare dell’attualità televisiva, e in particolare dell’eventuale ritorno in Rai di Ok il prezzo è giusto, Fiorello ha rivelato: "Io chiederei di comprare i diritti di Doppio Slalom, il game show di Corrado Tedeschi, quello sì che era bello, ci ha partecipato pure Matteo Salvini".
Fiorello racconta il furto subito: "Si sono portati via tutto"
Tra una chiacchiera e l’altra, Fiorello ha anche raccontato ai fan la spiacevole esperienza vissuta di recente. "Mi hanno svaligiato casa e si sono portati via tutto anche dalle mensole. I premi tv no, quelli gli sono piaciuti e li hanno lasciati", ha rivelato raccontando il recente furto di cui è stato vittima, senza però perdere mai la sua consueta ironia. Insomma, un siparietto serale che ha tenuto compagnia agli italiani in attesa del grande ritorno in tv dello showman, che avverrà a ottobre con La pennicanza su Rai Radio 2 insieme a Biggio.
