Fiorello show a La Pennicanza, lo scoop (clamoroso) su Can Yaman: "Mi è scesa una lacrimuccia", cosa farà l’attore Nella puntata di oggi, venerdì 5 dicembre, il conduttore Rai ha chiamato in diretta Sergio Mattarella. E ha sorpreso Maria De Filippi con degli auguri speciali. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Anche oggi La Pennicanza ha intrattenuto il pubblico Rai con una carrellata di gag e imitazioni imperdibili. C’è stata un’ospitata improvvisata del grande Lino Banfi, che si è esibito in coppia con Fiorello, e una chiamata insolita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Spazio anche a un commento sulla notizia del momento, cioè il possibile ritorno in Rai di Amadeus. E non è mancata, sul finale, la solita imitazione demenziale di Al Bano. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, lo show con Lino Banfi e il messaggio inatteso di Mattarella

L’ultima punta della settimana a La Pennicanza si è aperta con un ospite a sorpresa. L’attore Lino Banfi, che si era mimetizzato tra il pubblico in studio, ha raggiunto Fiorello per un’esibizione memorabile sulle note di "Oh When The Saints Go Marching In" di Louis Armstrong. Un applauso entusiasta lo ha salutato dopo l’esibizione, e subito Fiorello si è gettato a capofitto sull’attualità, commentando il ritorno imminente di Amadeus in Rai: "Amadeus è in fibrillazione!…Signori, io ufficialmente chiedo il divorzio, e non solo, chiedo gli alimenti, perché Amadeus gli alimenti ce li ha eccome dopo la Warner!".

È seguito un augurio speciale dedicato a Maria De Filippi, che oggi compie gli anni: "Santa Maria De Filippi da Pavia, lei fa i miracoli…Gianni Sperti l’ha resuscitato…se Rudy Zerbi non l’avesse messo lì starebbe dentro una grotta…Sai dov’è adesso Maria? Sta in riunione e sta pensando come fare del male alla Rai!". Poi Fiorello è stato raggiunto al telefono dal solito Sergio Mattarella, ormai presenza fissa a La Pennicanza.

"Ormai è diventata una consuetudine", ha commentato il Presidente, "c’è una cosa che mi ha tenuto sveglio tutta la notte, purtroppo è un dramma per me…mi riferisco a questo dramma che si sta consumando tra le mura domestiche di Can Yaman e Sara Bluma, purtroppo si sono defollowati a vicenda, mi è arrivato l’alert su Instagram…ho chiesto ai corazzieri di approfondire la questione…ma il messaggio di Sara Bluma mi ha fatto scendere una lacrimuccia…".

L’assista alla Rai e l’imitazione di Al Bano

La puntata è proseguita con un commento stranamente positivo sulla Rai. "In questo momento la Rai sta vivendo un momento di fulgore", ha spiegato Fiorello, "grazie a Sandokan, Benigni…e grazie anche a me!…Il 10 ci sarà Roberto Benigni, sono 8-9 milioni garantiti, io vedo già Roberto che si tocca i Benigni!". Poi il conduttore ha accolto per un breve saluto l’attore Antonio Folletto, noto per i suoi ruoli in "Gomorra" e "A casa tutti bene" di Muccino. E ovviamente non è mancata una battuta di spirito: "Nella vita capitano anche cose belle, pensate che Antonio Folletto avrebbe dovuto fare un film con Biggio, ma poi non si è fatto!".

In chiusura, Fiore ha rispolverato la sua classica imitazione di Al Bano, raccontando un aneddoto tra l’ilarità generale: "Scusate, ho sentito parlare di acuti…ricordo ero piccolino facevo degli acuti incredibili, mio padre mi disse ‘ti devi svegliare alle quattro e un quarto’, mi mise al posto del gallo!". Ma il vero momento memorabile della puntata è arrivato alla fine, quando il mattatore de La Pennicanza ha anticipato l’ospitata di Can Yaman nella prossima puntata, che andrà in onda l’8 di dicembre.

