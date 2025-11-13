La Pennicanza, arriva Virginia Raffaele e Fiorello sfotte Musetti: "Cosa farà con Alcaraz" Nella puntata di oggi il conduttore Rai ha deliziato gli ascoltatori con un'imitazione dell'onorevole Roberto Fico. Poi l'affondo al ministro Alessandro Giuli. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Un’altra puntata de La Pennicanza ha regalato emozioni, oggi pomeriggio, con Fiorello e Biggio in grande spolvero tra imitazioni e bordate irresistibili. C’è stato spazio per una gag sul tennista Musetti, impegnato questa sera nel match decisivo contro Alcaraz, e poi un noto politico del Movimento 5 Stelle è finito nel mirino di Fiorello. Mentre la comica e attrice Virginia Raffaele si è collegata con lo studio per fare una proposta piuttosto ‘particolare’. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata di oggi.

Fiorello show, l’affondo a Musetti e l’imitazione di Roberto Fico

Anche oggi La Pennicanza, in diretta su Rai Radio 2, ha tenuto compagnia agli ascoltatori con la solita abbuffata di risate. Il padrone di casa Fiorello ha aperto la puntata ricordando l’incontro di tennis in arrivo questa sera, quello tra Lorenzo Musetti e il campione spagnolo Alcaraz. "Oggi è la giornata mondiale della gentilezza", ha spiegato il conduttore, "per cui Musetti ha già detto che se sbaglia un punto non imprecherà…però ha già fatto un corso di bestemmie in spagnolo, perché gioca contro Alcaraz!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

C’è stato poi un omaggio la cantate Luca Carboni, che di recente è tornato a esibirsi sul palco dopo una brutta malattia. Mentre la vera stoccata di giornata è stata rifilata a un noto politico, Roberto Fico, ex Presidente della Camera ed esponente del Movimento 5 Stelle. Impegnato come candidato alle prossime elezioni regionali in Campania, Fico è finito nella bufera perché accusato di "godere di un ormeggio privilegiato per la sua barca". E allora Fiorello ne ha approfittato per consegnare al pubblico un’imitazione dissacrante.

"Io sono un uomo di pace e d’amore", ha detto Fiore scimmiottando Fico, "bisogna dare amore perché solo con l’amore si risolvono i problemi dell’Italia…io, in quanto portatore d’amore, sono sempre stato per l’apertura di tutti i porti…io pagando poco mi sento povero e umile come San Francesco, e mi sento più vicino al popolo bisognoso…purtroppo i proprietari delle altre barche non hanno capito questo gesto…purtroppo l’amore si dà, le mazzate si prendono!".

La gag con Virginia Raffaele e la stoccata al ministro Giuli

A seguire, Virginia Raffaele ha chiamato in diretta Fiorello, per fare un appello tra il serio e il faceto. "Allora io ho questo amico che ha istituito le cucce chiuse", ha detto l’imitatrice, "sta aprendo verso Pomezia una cuccia chiusa, che è un po’ come le case chiuse, però per i cani…facciamo le cucce chiuse con queste cagnoline che hanno piacere…poi tra l’altro accanto c’è questo alimentari di un’amica mia di scuola, si chiama ‘Tutto salame’!".

Tra l’ilarità generale suscitata dalla Raffaele, la puntata è poi proseguita con un momento dedicato al ministro della Cultura Alessandro Giuli, che è stato attaccato dalle opposizioni per la sua presunta proposta di tagliare altri fondi al Cinema. Ecco allora che Fiorello ha dedicato la membro del Governo la rubrica "Tagli e vinci", un breve quiz per mettere in palio un milione e mezzo di euro sottratti al cinema dal ministro. E infine, in chiusura di episodio, il mattatore Rai ha deliziato il pubblico impersonando l’artista contemporaneo Fabrizio Fattelan, che ha spiegato agli ascoltatori l’importanza della sua nuova opera d’arte: una grattugia appesa al soffitto.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche