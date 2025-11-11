Fiorello show a La Pennicanza, ‘stilettata’ a Carlo Conti: "Fa quell’effetto lì". Poi chiama Sergio Mattarella Nella puntata di oggi, 11 novembre, lo showman della Rai ha di nuovo divertito con un'imitazione demenziale di Al Bano. Poi la chiamata in diretta a Claudio Amendola.

Anche oggi Fiorello e Biggio hanno ‘sfornato’ una puntata imperdibile de La Pennicanza, tra imitazioni irriverenti, chiamate impreviste e sketch piuttosto ‘velenosi’. Non è mancato l’affondo ad Affari Tuoi, sbeffeggiato con la rubrica "Mi fido del pacco", e una stilettata (ironica) al direttore artistico di Sanremo Carlo Conti. Come ospite in studio è arrivato Gianluca Gazzoli, iconico conduttore del podcast BSMT, mentre in chiusura di puntata Fiorello si è permesso di scomodare addirittura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello show, l’imitazione di Al Bano e l’affondo a Carlo Conti

Oggi La Pennicanza si è aperta con un colpo basso di Fiorello a Viale Mazzini. "La Lega ogni tanto fa cose di sinistra", ha esordito il conduttore, "cioè vuole ridurre il canone Rai, da 90 euro a 70 euro…in effetti con quello che ci dà la Rai…". Poi è arrivata la solita imitazione demenziale di Al Bano, con aneddoto esilarante incluso: "Ho sentito il messaggio che vi ha mandato Pier Silvio, io conoscevo il padre, gli mandavo i broccoli dal Salento!…Mi ricordo avevo 27 anni quando un mio amico mi disse ‘vieni ti faccio provare un ristorante vegano’…Mi ricordo quando entrai mi sedetti sulla sedia…cominciarono subito con una zuppa di miso…dopo mi portarono delle cicerchie…la terza portata tu non puoi capire cosa mi portarono, una cosa marrone che non ti dico che cosa sembrava…a un certo punto non ci ho visto più…sono entrato in cucina ho detto ‘ditemi chi è lo chef’, meno male che in tasca avevo due braciole…l’ho schiaffeggiato con quelle!".

A seguire, è arrivato in studio un messaggio di rimostranze piuttosto particolare inviato all’ufficio reclami Rai: "Ciao, sono Camilla e ho 7 anni, volevo dire che della Rai mi piace tutto tutto tutto, soprattutto Rai YoYo, una sola cosa, Dodò dell’albero azzurro…è possibile che nell’ultima puntata l’ho visto fumare una sigaretta?". Il vero affondo è però arrivato poco dopo, quando Fiorello si è scagliato contro l’amico e collega Carlo Conti: "Ho visto Carlo Conti girare per Via Asiago…gli ho puntato il telecomando e stavo cambiando canale, invece era vero, era proprio lui! Perché Carlo Conti fa quell’effetto lì!".

Il ‘colpo basso’ di Fiorello ad Affari Tuoi

La puntata de La Pennicanza è proseguita con un’incursione in studio di Gianluca Gazzoli, conduttore del BSMT che stasera debutterà su Rai 2 con Sanremo Giovani. "Oggi tutti fanno podcast", ha scherzato Fiorello con l’ospite, "tira più un pelo di podcast…". Poi è arrivato il turno dell’attore Claudio Amendola, che ha chiamato in diretta per pubblicizzare – con la complicità di Fiorello e Biggio – il suo nuovo film "Fuori la verità".

E non poteva mancare, ovviamente, la rubrica "Mi fido del pacco", goliardica presa in giro di Affari Tuoi di De Martino. Ma il vero colpo da maestro è arrivato sul finale, quando il mattatore Rai ha finto di chiamare la segreteria telefonica del Presidente della Repubblica Mattarella. "Ciao sono Sergio Mattarella", ha risposto una voce identica a quella originale, "se non sono in casa sono sicuramente a uno di quegli eventi in cui devo andare a rompermi li co*oni…".

