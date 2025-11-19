Trova nel Magazine
Montalbano, la sparata di Fiorello e il colpo basso di Gigi D'Alessio: "Non guardatelo"

Nella puntata di oggi, mercoledì 19 novembre, il mattatore Rai ha chiamato in diretta Gigi D'Alessio, regalando anche un assist inatteso ai 'rivali' di Mediaset. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

L’ennesima puntata dissacrante de La Pennicanza, oggi pomeriggio, ha mandato in visibilio gli ascoltatori di Rai Radio 2. Fiorello e Biggio hanno aperto le danze chiamando in causa il Presidente Mattarella, per poi lanciare una stilettata a Sanremo Giovani e alla programmazione Rai (con ‘spoiler’ clamoroso annesso). C’è stato anche spazio per una chiamata in diretta del cantante Gigi D’Alessio, che ne ha approfittato per fare pubblicità al suo programma su Mediaset. Mentre sul finale, Fiorello ha tentato (invano) di collegarsi con i protagonisti della Coppa Davis al via oggi. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, lo ‘spoiler’ su Sanremo e la chiamata a Gigi D’Alessio

Nella prima imitazione di giornata, a La Pennicanza, Fiorello ha ‘omaggiato’ il Presidente della Repubblica Mattarella, a quanto pare grande appassionato di arti marziali e MMA. Poi il conduttore Rai si è rivolto direttamente alla sua stessa rete, con il solito affondo velenoso: "Sembro quello messo qui per criticare le scelte della Rai…ma scusate, se c’è Sanremo Giovani, puoi metterlo a mezzanotte e mezza? Non puoi, già di per sé Rai 2 non si guarda…piuttosto fallo su RaiPlay".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A seguire, Fiore ha deciso di spoilerare (ovviamente per gioco) i primi cinque big che saliranno sul palco di Sanremo a febbraio: "Mengoni con ‘Nudo’, Alfa con ‘Mancami domani’, Masini e Fedez con ‘Bella raga, bella ruga’, Morandi con ‘Autovelox’, e poi c’è Angelina Mango che torna con ‘Basilicante’". Ma il monologo del conduttore è stato interrotto da una videochiamata in diretta di Gigi D’Alessio.

"Io volevo dire, si può promuovere Mediaset sulla Rai?", ha esordito con un sorriso il cantante partenopeo. "Volevo dire che stasera andiamo in onda col programma ‘Gigi e Vanessa insieme’, su Canale 5…eventualmente chi se la perde può andare anche su Mediaset Infinity!". E come se non bastasse, D’Alessio ha invitato i radioascoltatori a non guardare la Rai, perché "tanto ci sarà qualche replica del Commissario Montalbano…quando era molto giovane, quindi so’ pure repliche vecchie".

La stilettata di Fiorello a Montalbano

Cogliendo la palla al balzo, Fiorello ne ha approfittato per rifilare la sua stoccata personale al Commissario: "Allora ragazzi, Montalbano non ne può più…vi posso dire che a Montalbano stanno crescendo i capelli!… È un disastro, perché così non vedremo niente di nuovo! Sono veramente allibito!". Conclusa la filippica sul ciclo di repliche di Montalbano, è partito un collegamento con l’ex Presidente della Camera Roberto Fico, recentemente accusato di aver goduto di un ormeggio privilegiato per la sua imbarcazione.

C’è stato poi spazio per un ‘momento nostalgia’, quando Fiorello ha ricordato la sua esperienza al doppiaggio nel cartone "Anastasia", alla fine degli anni Novanta. Mentre sul finale di puntata, il presentatore Rai ha provato a contattare in sequenza Cobolli, Berrettini e Volandri, tutti impegnati oggi in Coppa Davis. Ma quando nessuno dei tre gli ha risposto al telefono, Fiore si è rassegnato: "Niente, ho chiamato tutta la Coppa Davis…già mi vedo l’agenzia di stampa: ‘La Coppa Davis rimbalza Fiorello’!".

