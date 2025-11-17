Fiorello show, 'Sinner' ringrazia Gianni Morandi e stoccata a Pierluigi Diaco: “Solo BellaMa’ peggio di noi” Nella puntata di oggi, lunedì 17 novembre, il conduttore Rai si è preso gioco di Francesco Totti e dell'ex parlamentare Antonio Di Pietro. Ecco tutti i dettagli.

Un Fiorello scatenato (e leggermente indispettito) ha inaugurato questa settimana de La Pennicanza con una puntata come al solito scoppiettante. C’è stato spazio per qualche stoccata a noti colleghi Rai – Pierluigi Diaco su tutti – e uno sketch che ha coinvolto Sigfrido Ranucci e Francesco Totti. Poi la chiamata in diretta con la ‘famiglia’ Sinner al completo, inevitabile dopo il trionfo di Jannik alle Finals. E non è mancato il solito intervento nonsense del delfino Mimmo direttamente da Venezia. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la stoccata a Diaco e BellaMa’

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con un commento a caldo sulla disfatta della Nazionale di Gattuso, che ieri sera ha perso clamorosamente dalla Norvegia. "Ne dovevamo fare nove, ne abbiamo presi quattro", ha scherzato Fiorello, che subito dopo ha dimostrato un certo nervosismo per qualche errore tecnico di troppo da parte della regia: "Questo è il peggior inizio di programma…solo Bella Ma’ fa peggio di noi!".

Lo show è proseguito con una stoccata all’ex capitano della Roma, Francesco Totti, che a quanto pare in questi giorni è impegnato in un maxi trasloco nella capitale. "Notizia che ci ha sconquassato", ha commentato lo showman de La Pennicanza, "Totti lascia Roma nord per Roma nord…ogni giorno c’è un articolo su Totti che trasloca…pare che diventi mio vicino di casa!". Per celebrare la notizia, Fiorello ha anche mandato in onda una finta inchiesta di Sigfrido Ranucci: "Pare che nei 270 metri quadri della vecchia casa non riuscissero a mettere la cuccia del cane!".

Mentre a seguire è arrivata la classica intervista al delfino Mimmo, noto abitante della Laguna di Venezia interpretato in marcato accento napoletano proprio da Fiorello.

La ‘chiamata’ ai Sinner dopo le ATP Finals

Non poteva poi mancare un colpo basso alla Rai, spesso nel mirino del conduttore quasi per questione di principio. "Ieri il Papa ha incontrato i più sfortunati", ha detto stavolta Fiorello, "era il Giubileo degli ultimi, c’era anche una rappresentanza di Rai 2!". Ma Viale Mazzini non è stata l’unica vittima dell’ironia di Fiore, dato che poco dopo è partita un’imitazione dell’ex Parlamentare Antonio Di Pietro, autore di una spiegazione piuttosto confusionaria del meccanismo del nuovo bonus elettrodomestici.

In chiusura, poi, è arrivata la chiamata a Jannik Sinner e a tutta la sua famiglia. Il campione altoatesino è sembrato parecchio confuso dopo i festeggiamenti di ieri, tanto da porre una domanda a Biggio: "Io volevo dire a voi, voi conoscente quelli che sono venuti a salutarmi ieri? Sembravo la Madonna di San Candido…a un certo punto è arrivato uno, io pensavo fosse Hagrid di Harry Potter…". "No ma quello era Cannavacciuolo!", ha replicato il co-conduttore imbarazzato. E allora Jannik ha concluso: "L’unico che conoscevo era Gianni Morandi…io sono molto contento che ha cantato, mi ha portato tanta fortuna!".

